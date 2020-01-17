Палюча красуня: Настя Каменських знялася для мексиканського Playboy (фото 18+)

Настя Каменських для мексиканського Playboy (фото: прес-служба артистки)

Каменських також дала інтерв'ю мексиканським журналістам

Настя Каменських, яка першою серед українських виконавців підкорила серця мільйонів слухачів за океаном, в Латинській Америці, дала інтерв'ю мексиканському журналу Playboy.

У розмові з журналістами NK розповіла про плани ще ближче познайомити Мексику з українською культурою і творчістю та відвідати країну з концертом. Після того, як артистку запросили презентувати там свій новий трек «Elefante», її пісні полюбилися латиноамериканцям.

«Я багато разів була в Мексиці в якості туриста, і вже в якості артиста, але це тільки початок. Тепер в моїх планах приїхати туди з концертом. У цій країні мені подобається все, а особливо - люди, які завжди співають, танцюють і радіють життю», - зазначила NK.

Настя Каменських також зізналася, що Латинська Америка цікавила її ще в дитинстві, адже її батьки якийсь час жили в Мексиці і багато розповідали про культуру цього регіону.

В інтерв'ю артистка також поділилася секретом, що їй допомагає практикувати іспанську, яку вона вивчила всього за 1,5 роки. «Я люблю латиноамериканську музику, і мені завжди хотілося розуміти, про що ці пісні, розуміти мову. Це мотивувало мене вивчити іспанську. Практикувати розмовну мову мені допомагають мексиканські мильні опери, я їх стільки переглянула, що вже і складно згадати все назви», - розповіла Настя.

Настя Каменських для мексиканського Playboy (фото: прес-служба артистки)

Незабаром артистка порадує новим треком «Miami», який записала спільно з одним із найбільш успішних виконавців регетону у світі, кубинським співаком Джейкобом Форевером (Jacob Forever), та молодим домініканським виконавцем Джесі Франком (Jessy Frank). Прем’єра пісні відбудеться 24 січня.

Своєю творчістю NK відкриває Україну світові. Свій трек «Elefante», в якому латинські ритми з'єдналися з української сопілкою, вона представила в Мексиці, куди її запросили після фурору треку «Peligroso». Зараз «Elefante» підкорює радіо США, Канади і Мексики SiriusXM Venus. Крім того, пісня звучить на борту літаків американських авіаліній JetBlue і на популярному радіо iHeart.

Варто зазначити, що кліп «Elefante» всього за 8 тижнів набрав більше 20 мільйонів переглядів. А дебютний англо-іспаномовний трек NK «Peligroso», очолив чарти Billboard, Music Choice, MTV, HTV і привернув увагу популярного пуерториканського виконавця Де Ла Гетто, - так в результаті з'явився спільний ремікс на «Peligroso».

Нагадаємо, раніше Настя Каменських похвалилася запальною колаборацією з кубинцем Jacob Forever.