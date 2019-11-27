Казкова: Тіна Кароль в ефектній сукні з розрізами влаштувала різдвяну фотосесію

Тіна Кароль не втомлюється вражати і захоплювати шанувальників стильними появами - співачка приміряє ефектні вбрання, що підкреслюють її жіночність і секусальность. Так, у фіналі шоу Танці з зірками 2019 вона постала в образі спокусливої "Барбі" - артистка вийшла на сцену в облягаючій шовковій сукні від Dolce&Gabbana. У грудні поп-діва дасть кілька різдвяних концертів і вона явно вже активно готується до цього.

На своїй сторінці в Instagram Кароль поділилася серією яскравих фото, на яких вона позувала серед святкових декорацій - новорічних ялинок і купи красиво упакованих подарунків.

Для атмосферної зйомки артистка вибрала дещо незвичний для себе, але красивий і вражаючий образ. Тіна приміряла темно-синє плаття в підлогу з двома асиметричними розрізами і різнокольоровими вставками. Доповнюють ефектний лук червоні туфлі-човники і масивні прикраси з великими каменями смарагдового кольору.

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

На обличчі зірки - легкий макіяж з акцентом на яскраво-червоні губи, а волосся укладене красивими хвилями.

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

В коментарях шанувальники не скупляться на компліменти улюбленій співачці, називаючи її богинею та казковою красунею.

Королева

Яка краса, а з Dior ще краще

Неперевершена, чарівна, красунечка

Яка ви очеравательная дуже ніжна і добра!

Заїнька під ялинкою)

Принадність яка ти мила до зустрічі на колядках

Це було атмосферно, навіяло настрій різдва і нового року. Дякую за те що є. Любимо

Дуже цікавий наряд! Тіночка як завжди -- неперевершена!

Красуня!!! Захоплююся Вами! Ви неймовірна!!!

Сонечко

Бездоганна красуня. Божевільна любов. Найкраща підтримка

Неймовірна

Дуже гарний образ

Скріншот коментарів (instagram.com/tina_karol)

Раніше спокуслива Тіна Кароль розохотила мережу фото лише в одних довгих рукавичках.