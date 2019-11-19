Просто неймовірна: Тіна Кароль завела мережу гарячими фото без білизни

Співачка підкорила фанатів новою відвертою фотосесією
Українська поп-діва Тіна Кароль не втомлюється дивувати і вражати своїх шанувальників ефектними і соковитими образами - співачка щотижня блищить в новому шикарному вбранні в ефірі Танців з зірками, а також ділиться кадрами з відвертих фотосесій в мережі. Ось і цього разу артистка показала знімки з нової пікантної зйомки, якими не на жарт завела мережу!
Гарячі фотографії Тіна опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Співачка позувала у відвертій сукні з білизняному стилі салатового кольору, при цьому вона не стала надягати під неї нижню білизну. Також вона обійшлася без взуття і босоніж знімалася.
Доповнюють ефектний образ гарний макіяж і укладене легкими хвилями волосся Кароль.
Співачка брала ніжні і пристрасні пози - наприклад, вона позувала, сидячи на підлозі і відкинувши голову стілець, що стоїть поруч. Тіна чуттєво прочинила губи та торкається рукою своїх грудей.
Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)
На інших кадрах зірка пронизливо дивиться на камеру.
Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)
Жаркі фото швидко набрали безліч лайків і викликали бурхливу реакцію підписників артистки в коментарях. Розбурхані фанати засипали Кароль захопленими відгуками, відзначаючи її нереальну красу і сексуальність.
Скріншот коментарів (instagram.com/tina_karol)
Нагадаємо, Тіна Кароль зворушливо привітала сина Веніаміна з днем народження - йому виповнилося 11 років.