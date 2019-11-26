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Богиня краси і любові: Тіна Кароль в образі "ляльки Барбі" роздражнила мережу

Lite » Мода 26.11.2019 - 13:44
Богиня краси і любові: Тіна Кароль в образі "ляльки Барбі" роздражнила мережу
Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Суперфінал Танців завершився, а "стильний післясмак" залишився

Тіна Кароль навіть після завершення Танців з зірками 2019 не перестає захоплюватися своїми образами, в яких поставала під час самого танцювального проекту країни. Нагадаємо, що 24 листопада пройшов суперфінал шоу, перемогу в новому сезоні здобула пара Мішина Ксенія і Женя Кот. На другому місці - Ганна Різатдінова та Олександр Прохоров. А ось беззмінними ведучими шоу були Тіна Кароль і Юрій Горбунов

Під час суперфіналу "Танців" Кароль з'явилася в образі спокусливої "Барбі". Співачка позувала перед камерами у відвертій шовковій сукні, що оголює плечі. Рожеве плаття - від всесвітньо відомого бренду Dolce&Gabbana. М'який шовк ідеально підкреслює фігуру виконавиці.

Свій образ Тіна доповнила ювелірними прикрасами з зеленими каменями, які контрастно виглядали на рожевому тлі. Волосся виконавиці завите у великі локони. Звичайно ж, макіяж Кароль не обійшовся без червоної помади - "фішки" української співачки.

Як завжди, Тіна опублікувала цілий фотоальбом, на якому можна у всій красі і в найдрібніших подробицях розглянути розкішний образ співачки.

Богиня краси і любові: Тіна Кароль в образі &quot;ляльки Барбі&quot; роздражнила мережу

Богиня краси і любові: Тіна Кароль в образі &quot;ляльки Барбі&quot; роздражнила мережу

Богиня краси і любові: Тіна Кароль в образі &quot;ляльки Барбі&quot; роздражнила мережу

Стильна Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Звичайно ж, шанувальники Кароль не змогли встояти, і засипали виконавицю самим схвальними коментарями:

  • “Уті, моя буся! Неймовірно красива"
  • “Дивишся і думаєш, це правда? Можна бути такою красивою? Благословив Господь на такі випробування. Сили тобі Тіна стільки ж бажаю, скільки у тебе краси"
  • "Як там співається у пісні - "Лялька Маша, лялька Даша" , а в моєму випадку це "Лялька Тіна"
  • "Богиня краси і кохання, люблю тебе дуже"
  • “Шикарна дівчина. Просто немає слів"
  • "Шалено красива"
  • “Така красива! Богиня"
  • "Як же я буду сумувати за таким фоточкам"

Богиня краси і любові: Тіна Кароль в образі &quot;ляльки Барбі&quot; роздражнила мережу

Скріншот коментарів: instagram.com/tina_karol

Стильна Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

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