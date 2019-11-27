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Сказочная: Тина Кароль в эффектном платье с разрезами устроила рождественскую фотосессию

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Певица примерила необычный для себя образ

Тина Кароль не устает поражать и восхищать поклонников стильными появлениями - певица примеряет эффектные наряды, которые подчеркивают ее женственность и секусальность. Так, в финале шоу Танцы со звездами 2019 она предстала в образе соблазнительной “Барби” - артистка вышла на сцену в облегающем шелковом платье от Dolce&Gabbana. В декабре поп-дива даст несколько рождественских концертов и она явно уже активно готовится к этому.

На своей страничке в Instagram Кароль поделилась серией ярких фото, на которых она позировала среди праздничных декораций - новогодних елочек и кучи красиво упакованных подарков.

Для атмосферной съемки артистка выбрала несколько необычный для себя, но красивый и впечатляющий образ. Тина примерила темно-синее платье в пол с двумя ассиметричными разрезами и разноцветными вставками. Дополняют эффектный лук красные туфли-лодочки и массивные украшения с крупными камнями изумрудного цвета.

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

На лице звезды - легкий макияж с акцентом на ярко-красные губы, а волосы уложены красивыми волнами.

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

В коментариях поклонники не скупятся на комплименты любимой певице, называя ее богиней и сказочной красоткой.

  • Королева
  • Какая красота, а с Dior ещё лучше
  • Неперевершена, чарівна, красунечка
  • Какая вы очеравательная очень нежная и добрая!
  • Заинька под елочкой)
  • Прелесть какая ти милая до зустрічі на колядках
  • Это было атмосферно, навеяло настроение рождества и нового года. Спасибо за то что есть. Любим
  • Дуже цікавий наряд! Тіночка як завжди -- неперевершена!
  • Красуня!!! Восхищаюсь Вами! Вы невероятная!!!
  • Солнышко
  • Безупречная красотка. Безумная любовь. Лучшая поддержка
  • Невероятная
  • Очень красивый образ

Скриншот комментариев (instagram.com/tina_karol)

Ранее соблазнительная Тина Кароль раззадорила сеть фото лишь в одних длинных перчатках.

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