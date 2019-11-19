В одних лише рукавичках: Тіна Кароль позувала повністю голою

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Таким яскравим чином співачка анонсувала вихід свого нового кліпу

Чарівна Тіна Кароль влаштувала справжнє свято своїм шанувальникам - спочатку співачка поділилася в мережі гарячими кадрами з нової фотосесії, на яких позує в сукні-ночнушці і без нижньої білизни. Не встигли фани трохи прийти в себе, як артистка виклала у своєму Instagram нове пікантне фото, на якому і зовсім постала повністю оголеною!

Таким неординарним чином Кароль анонсувала вихід свого нового кліпу на пісню "Іди на життя", прем'єра якого відбудеться в четвер, 21 листопада - одночасно на YouTube-Каналі Тіни Кароль та музичному каналі М1.

На знімку Тіна відображена в одних лише високих рукавичках зі стразами від FROLOV. Зухвалий і одночасно ніжний образ доповнили нюдовий макіяж і красива укладка. Співачка сидить на підлозі, склавши руки і ноги таким чином, щоб прикрити найпікантніші місця.

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Фанати почали активно вітати улюблену артистку і обсипати її компліментами. Також вони зазначили, що з величезним нетерпінням чекають на нову відеороботу від Кароль.

Нереально крута

Ноги бомба

ну чому ти така красива????

Яка прекрасна

Дуже шикарна

Тіна гарнюня

Красотаааа

Чекаємо прем'єру

Ух...горячоо

очуметь можна

Супер! Тіна так гарна!

Відмінний спосіб

Мені здається, я не виживу, поки буду чекати кліп, сидячи в школі

Щасливий четвер

Скріншот коментарів (instagram.com/tina_karol)

Нагадаємо, Тіна Кароль зворушливо привітала сина Веніаміна з днем народження - йому виповнилося 11 років.