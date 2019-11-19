В одних лише рукавичках: Тіна Кароль позувала повністю голою

Таким яскравим чином співачка анонсувала вихід свого нового кліпу
Чарівна Тіна Кароль влаштувала справжнє свято своїм шанувальникам - спочатку співачка поділилася в мережі гарячими кадрами з нової фотосесії, на яких позує в сукні-ночнушці і без нижньої білизни. Не встигли фани трохи прийти в себе, як артистка виклала у своєму Instagram нове пікантне фото, на якому і зовсім постала повністю оголеною!
Таким неординарним чином Кароль анонсувала вихід свого нового кліпу на пісню "Іди на життя", прем'єра якого відбудеться в четвер, 21 листопада - одночасно на YouTube-Каналі Тіни Кароль та музичному каналі М1.
На знімку Тіна відображена в одних лише високих рукавичках зі стразами від FROLOV. Зухвалий і одночасно ніжний образ доповнили нюдовий макіяж і красива укладка. Співачка сидить на підлозі, склавши руки і ноги таким чином, щоб прикрити найпікантніші місця.
Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)
Фанати почали активно вітати улюблену артистку і обсипати її компліментами. Також вони зазначили, що з величезним нетерпінням чекають на нову відеороботу від Кароль.
Скріншот коментарів (instagram.com/tina_karol)
Нагадаємо, Тіна Кароль зворушливо привітала сина Веніаміна з днем народження - йому виповнилося 11 років.