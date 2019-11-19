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В одних лише рукавичках: Тіна Кароль позувала повністю голою

Lite » Новини шоу-бізнесу 19.11.2019 - 12:56
В одних лише рукавичках: Тіна Кароль позувала повністю голою
Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Таким яскравим чином співачка анонсувала вихід свого нового кліпу

Чарівна Тіна Кароль влаштувала справжнє свято своїм шанувальникам - спочатку співачка поділилася в мережі гарячими кадрами з нової фотосесії, на яких позує в сукні-ночнушці і без нижньої білизни. Не встигли фани трохи прийти в себе, як артистка виклала у своєму Instagram нове пікантне фото, на якому і зовсім постала повністю оголеною!

Таким неординарним чином Кароль анонсувала вихід свого нового кліпу на пісню "Іди на життя", прем'єра якого відбудеться в четвер, 21 листопада - одночасно на YouTube-Каналі Тіни Кароль та музичному каналі М1.

На знімку Тіна відображена в одних лише високих рукавичках зі стразами від FROLOV. Зухвалий і одночасно ніжний образ доповнили нюдовий макіяж і красива укладка. Співачка сидить на підлозі, склавши руки і ноги таким чином, щоб прикрити найпікантніші місця.

В одних лише рукавичках: Тіна Кароль позувала повністю голою

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Фанати почали активно вітати улюблену артистку і обсипати її компліментами. Також вони зазначили, що з величезним нетерпінням чекають на нову відеороботу від Кароль.

  • Нереально крута
  • Ноги бомба
  • ну чому ти така красива????
  • Яка прекрасна
  • Дуже шикарна
  • Тіна гарнюня
  • Красотаааа
  • Чекаємо прем'єру
  • Ух...горячоо
  • очуметь можна
  • Супер! Тіна так гарна!
  • Відмінний спосіб
  • Мені здається, я не виживу, поки буду чекати кліп, сидячи в школі
  • Щасливий четвер

В одних лише рукавичках: Тіна Кароль позувала повністю голою

Скріншот коментарів (instagram.com/tina_karol)

Нагадаємо, Тіна Кароль зворушливо привітала сина Веніаміна з днем народження - йому виповнилося 11 років.

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