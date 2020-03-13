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Пастельна настрій: Лілія Ребрик захопила ніжним образом у шовках

Lite » Мода 13.03.2020 - 15:46
Пастельна настрій: Лілія Ребрик захопила ніжним образом у шовках
Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Ведуча показала свій образ для ранкового ефіру

Лілія Ребрик вміє носити ефектні вбрання і демонструє це реглярно не тільки під час світських виходів, але і в ефірі ранкової програми на каналі "Україна", де вона працює в якості ведучої. Кожна її поява – це привід для шанувальників обговорити образ теледіви. Так, вона знову зачарувала глядачів і підписників в Instagram аутфітом в одному з трендових відтінків сезону.

Лілія з'явилася в ранковому ефірі в струмує повітряному шовковій сукні в підлогу світло-сірого кольору з довгими об'ємними руками і горловиною-стійкою. Талію вона підкреслила текстильним поясом і доповнила образ червоні лакові човниками і довгими чорними сережками-пензликами. Макіяж – яскравий з акцентом на червоні губи. Волосся укладене у вигляді м'яких локонів.

"п'ятниця 13-ті. Вірите в містику? Я-ні. Але диму без вогню немає",- залишила загадкове послання вона.

Пастельна настрій: Лілія Ребрик захопила ніжним образом у шовках

Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Шанувальники Лілії стали ділиться своїми історіями про незвичайну і оповиту забобонами дату, а також не втомлювалися захоплюватися нею.

  • Красуня! Як завжди!
  • Просто неперевершена
  • Шикарне плаття!
  • Ви надзвичайно гарна
  • Шикарне плаття
  • Класне плаття
  • Красуня!
  • Ух яка гаяченька
  • Ви дуже гарна, я вас люблю

Скріншот коментарів

Раніше Лілія Ребрик захопила образом в ніжних пастельних тонах і показала трендовий лук з брюками-кльош.

Нагадаємо, що Лілія Ребрик з донькою і чоловіком потішила мережу майстерним танцювальним експромтом під час відпочинку на дачі. "Дика сімейка" влаштувала синхронні танці.

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Новини України Лілія Ребрик
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