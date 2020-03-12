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Сама елегантність: Лілія Ребрик приміряла трендовий весняний лук

Lite » Новини шоу-бізнесу 12.03.2020 - 12:28
Сама елегантність: Лілія Ребрик приміряла трендовий весняний лук
Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Ведуча закликала не панікувати і проводити час з близькими

Беззмінна ведуча ранкових ефірів на телеканалі Україна Лілія Ребрик завжди в курсі модних тенденцій і демонструє в ефірах найстильніші і трендові образи, надихаючи багатьох своїх шанувальниць. Вона завжди зберігає позитивний настрій і сповнена енергії і вміє зарядити цим оточуючих. В крайньому ефірі Лілія приміряла елегантний весняний лук і попросила поради у підписників.

Свій ефектний образ ведуча показала в Instagram - вона позувала на тлі салатової стіни в студії в стильному брючному костюмі персикового відтінку. Ребрик підібрала туфлі-човники в тон наряду, а також вибрала масивні яскраві сережки. Волосся артистка зібрала в пучок, залишивши пару пасом біля обличчя.

Лілія закликала не піддаватися стресу і паніці через карантин, а також попросила порадити їй, чим можна зайняти дітей під час вимушеного сидіння вдома.

Сама елегантність: Лілія Ребрик приміряла трендовий весняний лук

Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

"Ефір відпрацювала, лечу на репетицію в театр. Багато хто вже сьогодні прийшов на роботу з дітьми - і це логічно. Сьогодні в «Ранку з Україною» багато говорили про ситуацію в країні та свої, про карантин, про засоби застереження, про заборону масових заходів, про дезинфекцію громадського транспорту. Але питання «чим зайняти дітей під час вимушеного карантину» - залишається відкритим. Пишіть поради в коментарях, це зараз дуже актуально. У будь-якому разі, не панікуємо, адже стрес погано впливає на наше здоров'я. Бережіть себе, обійміть своїх близьких і будьте здорові!" - написала ведуча.

В коментарях фоловери захоплюються яскравим образом Ребрик і діляться своїми порадами про дозвілля дітей.

  • Красуня!!!
  • Харківська область теж працюють школи. Донька на заняттях.
  • Дуже гарні сережки!
  • Дуже красиво в цьому кольорі))
  • Красуня, а сережки
  • Так і спортивні секції закрили...куди дітей..на вулиці гуляти )))
  • красава
  • Дуже красиві сережки!
  • А мама то красуння. Чарівна.
  • Дивилася ефір,сережки просто шикарні!І дуже гармонійно поєднуються з костюмом.
  • Не важливо чим дітей займати, головне щоб максимально прикласти зусилля аби лишень дітки були здорові
  • Чудова можливість даті бабуні , дідусям поспілкуватися з онуками

Сама елегантність: Лілія Ребрик приміряла трендовий весняний лук

Скріншот коментарів (instagram.com/liliia.rebrik)

Нагадаємо, раніше Лілія Ребрик з чоловіком і донькою сколихнули мережу веселим танцювальним експромтом прямо на вулиці.

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