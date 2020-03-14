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Візитна картка жінки: Лілія Ребрик розкрила свої секрети красивої зачіски

Lite » Новини шоу-бізнесу 14.03.2020 - 10:58
Візитна картка жінки: Лілія Ребрик розкрила свої секрети красивої зачіски
Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Телеведуча регулярно захоплює своїми ефектними образами

Ведуча ранкового шоу на каналі "Україна" Лілія Ребрик майже щоранку заряджає українців енергією і позитивом, а також захоплює стильними і ефектними образами. З приходом весни її вбрання стали більш яскравими, легкими і ніжними - так, днями зірка постала перед глядачами в повітряній шовковій сукні в підлогу світло-сірого відтінку. Крім одягу, Ліля завжди може похвалитися красивою і доглянутою зачіскою.

На своїй сторінці в Instagram чарівна ведуча вирішила поділитися своїми секретами вдалої зачіски і здорового волосся. Ребрик зазначила, що волосся - візитна картка жінки і завжди повинно бути доглянутим.

Вона супроводила публікацію милим фото, на якому позує в смугастій сорочці в процесі укладання волосся за допомогою спеціальної щітки.

Візитна картка жінки: Лілія Ребрик розкрила свої секрети красивої зачіски

Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

"Доглянуте красиве волосся у жінки- це її візитна картка. Для мене існують дві головні складові красивої зачіски: правильна стрижка та якісний догляд. Найголовніше правило- голова завжди має бути чистою і доглянутою.
2 правило- вдала зачіска. Складні укладки не обов'язкові. Простота- завжди актуальна. Легкі хвилі, м'які локони або випрямлене волосся доречні у будь-якій ситуації. Але, у кожної жінки є своя зачіска- «п’ятихвилинка», яку ми робимо з легкістю, яка нам сто відсотків пасує і з якою ми почуваємося впевнено і сексуально. Тому хочу показати вам свій незамінний девайс для укладки волосся (після фену звичайно) - це фен-щітка. Вона робить ефект салонної укладки, тільки набагато швидше і в домашніх умовах. Все просто, тільки треба наловчитися- і результат вас потішить. Швидко і дуже стильно!" - розкрила теледіва свої правила гарної зачіски.

Фоловери в черговий раз захоплювалися красою Лілії і подякували за б'юті-поради.

  • Ліля а ви користуєтесь бальзамом для волосся?
  • Ліля, і все вам личить!
  • Супер
  • Ви така красива!
  • Це саме те що мені потрібно, в мене хвилясте волосся
  • Принцеса
  • Ві надзвичайно гарна

Нагадаємо, що Лілія Ребрик з донькою і чоловіком потішила мережу майстерним танцювальним експромтом під час відпочинку на дачі. "Дика сімейка" влаштувала синхронні танці.

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Новини України Лілія Ребрикведущая
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