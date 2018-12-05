Регіна Тодоренко вперше стала мамою

Фото: (instagram.com/reginatodorenko)

Ведуча народила сина в одній з московських лікарень

Відома українська телеведуча Регіна Тодоренко, яка таємно вийшла заміж за російського співака Влада Топалова, вперше стала мамою. Артистка народила сина в одній з московських лікарень, повідомляє StarHit.

Відзначається, що поряд з телеведучою знаходився її чоловік. Для 28-річної Регіни та 32-річного Влада цей малюк став первістком.

Від Тодоренко поки не надходило жодних коментарів, а Влад Топалов підтвердив журналістам, що він став батьком. За словами музиканта, у них народився син вагою 3690 грамів і зростом 59 сантиметрів.

До речі, раніше в одному з інтерв'ю Влад проговорився, що вони хочуть назвати сина Вадимом.

Практично до самих пологів Регіна вела активний спосіб життя: відвідувала світські заходи, працювала над власною передачею.

Фото: Регіна Тодоренко і Влад Топалов (instagram.com/reginatodorenko)

Нагадаємо, про роман Регіни Тодоренко і Влада Топалова стало відомо влітку цього року. Пара спочатку приховувала свій роман. Але коли ховати кругленький животик екс-ведучою "Орла і Решки" вже стало неможливо, закохані розповіли про майбутнє поповнення і плани одружитися.

Восени співачка відсвяткувала baby shower з подругами, серед яких була і співачка Аліна Астровська, і ведуча шоу "Орел і Решка. Шопінг" Марія Ивакова.

Весілля відбулося 25 жовтня в оточенні лише самих рідних та близьких. За словами Тодоренко, велику і пишну церемонію вона теж хоче швидше за все, вони влаштують її навесні або влітку наступного року, коли Регіна приведе в порядок фігуру, а малюк трохи підросте.

Фото: Регіна Тодоренко і Влад Топалов (instagram.com/reginatodorenko)

Для Тодоренко це перший шлюб, а ось Топалов вже був одружений. У вересні 2015 року співак одружився Ксенії Даніліна, але вже в березні 2017 року вони розлучилися.

Нагадаємо, Регіна Тодоренко рассказала як вагітність змінила її життя. Також вона нарешті пояснила, чому так довго приховувала роман з російським співаком.

"Все просто: я не хочу кричати про особисте публічно. Щастя, як відомо, любить тишу. Звичайно, мені, як і будь-якій нормальній людині хочеться поділитися своєю радістю, але лише з близькими, а не з усією країною. Що я і зробила: наші рідні і друзі дізналися новини одними з перших", - прокоментувала зірка.

Ми також писали про те, що популярна українська телеведуча Регіна Тодоренко, яка любить замовляти їжу через інтернет, показала, як виглядають її сімейні будні з співаком Владом Топаловим.

До речі, українська телеведуча Регіна Тодоренко і її коханий Влад Топалов були названі "Парою року" на церемонії нагородження премією "Жінка року" журналу Glamour.

Відео: РБК-Україна