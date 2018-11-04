"Лес с прекрасными нимфами": беременная Тодоренко отпраздновала девичник

Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Экс-ведущая поделилась приятными эмоциями

Известная певица, бывшая ведущая тревел-шоу "Орел и Решка" беременная Регина Тодоренко, которая скучает по своему плоскому животу, отпраздновала свой девичник. Своими эмоциями она поделилась на личной странице в Instagram. Также Регина опубликовала фото с веселого события.

"Это был невероятный день!!! Встретиться с подругами - это так прекрасно, даже если собираемся мы всего лишь раз в год. С недавних пор я поняла , как важно обмениваться женской энергией, ведь она со скоростью восполняет все пробелы, наполняет силой и оживляет, вот она мать - природа. Думаю, девочки, которые занимаются духовными практиками, поймут меня. Я счастлива, что вы у меня есть!!!) Спасибо вам , мои дорогие!" - написала Тодоренко.

Скриншот моста (instagram.com/reginatodorenko)

Фото: девичник Регины Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Пользователи сети отреагировали на фото в комментариях. Они написали множество комплиментов Регине и ее подругам.

"Красотки", - отметил mironchuk.

"Очень красивое фото и очень красивые девушки. К сожалению живем в разных городах с подругами, да и у всех свои заботы, поэтому очень редко видимся...очень скучаем друг по другу. Раньше каждый день вместе были", - написала alino4ka_u.

"Очень светлая и позитивная фотка получилась! Прям светитесь все!", - прокомментировала primakovaekaterina.

"Лес с прекрасными нимфами", - отметила a.artuniants.

Скриншот комментариев (instagram.com/reginatodorenko)

Как ранее сообщал Styler, известная певица, бывшая ведущая тревел-шоу "Орел и Решка" Регина Тодоренко, которая на позднем сроке беременности вынуждена носить одежду больших размеров, показала своем поклонникам, какой раньше у нее был плоский живот и спортивный пресс.

Также мы писали о том, что Регина Тодоренко рассказала, как возлюбленный Влад Топалов узнал о ее беременности.