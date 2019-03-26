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Це захоплення: Джамала перевтілилася в "чорного лебедя" в новій fashion-зйомці

Lite » Мода 26.03.2019 - 11:44
Це захоплення: Джамала перевтілилася в "чорного лебедя" в новій fashion-зйомці
Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Джамала приміряла кілька стильних образів для глянцевої фотосесії

Джамала з гордістю оголосила про свою нову fashion-появу. Так, іменита українська співачка прикрасила новий випуск відомого журналу Harper's Bazaar. Для українського видання (квітневий випуск) Джамала приміряла відразу кілька яскравих образів від різних українських брендів. І все ж на своїй instagram-сторінці співачка опублікувала одне фото бекстейджа, на якому позує в чудовому чорному костюмі від Аrtemklimchuk.

Так, на Джамалі – цікавий наряд: сполучення костюма з широкими брюками, а також пишною спідницею з фатину. Образ доповнює такий же чорний жакет з поясом, що підкреслює тонку талію виконавиці. На ніжках – чорні черевики. Такий собі образ "чорного лебедя".

"Вийшов квітневий номер Harper’s Bazaar, в якому є й інтерв'ю зі мною. Мені здається, у нас з журналісткою Тетяною Мельник вийшла глибока розмова. Ми говорили про натхнення і про свободу - особисту та творчу. Для мене це дуже важливі теми. Дуже хочу, аби ви прочитали інтерв'ю, а потім написали свою думку", - підписала новий знімок Джамала, поділившись емоціями від нового інтерв'ю і фотосету.

Яскрава Джамала

Яскрава Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Шанувальники співачки також поспішили залишити коментарі під її новим стильним кадром:

  • "Ваааау!!! Здорово"
  • "Вже не дочекаюсь, аби почитати та подивитись"
  • "Даааа, захват з мене так і пре"
  • "Просто вау"
  • "Лук – вогонь!"

З сторіс Джамали також бачимо, що співачка позувала у сукні від українського бренду FROLOV, корсет якого декорований блискітками

Це захоплення: Джамала перевтілилася в &quot;чорного лебедя&quot; в новій fashion-зйомціЦе захоплення: Джамала перевтілилася в &quot;чорного лебедя&quot; в новій fashion-зйомці

А також в блузі і брюках від A. M. G. – вийшов дуже свіжий літній образ.

Це захоплення: Джамала перевтілилася в &quot;чорного лебедя&quot; в новій fashion-зйомціЦе захоплення: Джамала перевтілилася в &quot;чорного лебедя&quot; в новій fashion-зйомці

Нагадаємо, новий образ Маші Єфросиніної викликав неоднозначну реакцію в мережі.

Також Джамала зробила відверте зізнання після нагородження YUNA 2019.

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