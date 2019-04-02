Рання пташка: Джамала заінтригувала новим кліпом (фото)

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Шанувальники в один голос припустили, що мова йде про пісню Solo

Джамала порадувала шанувальників новим світлим і одночасно дуже стильним фото. Так, співачка позує, сидячи на підвіконні. При цьому співачка одягнена дуже стильно і навіть по-весняному повітряно. Джамала вибрала для свого елегантного образу повітряну білосніжну блузку плісе з об'ємними рукавами-ліхтариками. Образ доповнюють чорні брюки-кльош – також плісе.

До речі, плісе – ультратренд сезону весна-літо 2019. Якщо в минулому сезоні модниці демонстрували в основному "спідниці-гармошки". То в цьому році плісе вітається буквально в будь-якому елементі гардеробу: спідниці, штани, блузи і навіть пальто. Як це і демонструє Джамала.

При цьому співачка зазначає, що фото було зроблено в рамках нещодавньої фотосесії.

Також свій знімок Джамала супроводила інтригуючою підписом. По-перше, з'ясувалося, що виконавиця прокинулася сьогодні дуже рано. По-друге, у неї проходять зйомки нової відеороботи.

"Хто прокидається о шостій, у того сьогодні зйомки відеокліпу. Як думаєте, на яку пісню знімаємо відео?" – пише Джамала.

Стильна Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Шанувальники виконавиці поспішили залишити перші коментарі. При цьому дуже багато відзначили, що це кліп на пісню Solo.

"Неважко здогадатися, на яку"

"Solo!)"

"Буде кліп на Solo?"

"Якщо це буде кліп на "Solo", то значить напевно буде щось незвичайне, барвисте і загадкове, наприклад як соло на місяці"

"Джамала! Ось це новина! Вже передрікаємо щось неймовірно красиве. Чекаємо кліп з нетерпінням!"

"Класне вбрання!"

"Красуня наша!"

Solo – Джамала

Нагадаємо, раніше Джамала оголила плоский животик у яскравому вбранні.Співачка виступила на премії YUNA-2019.

До речі, Джамала показувала деякі кадри з фотосесії для Harper's Bazaar. Так, співачка перевтілилася в "чорного лебедя" і позувала у чудовому чорному костюмі від Аrtemklimchuk.