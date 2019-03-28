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Маленький принц: Джамала душевно відсвяткувала день народження сина

Lite » Новини шоу-бізнесу 28.03.2019 - 08:52
Маленький принц: Джамала душевно відсвяткувала день народження сина
Джамала з сином (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Співачка приготувала для Еміра-Рахмана яскраве дитяче свято

Співачка Джамала буквально світиться від щастя та радості, а привід для цього самий значимий - 27 березня вона відсвяткувала день народження синочка Еміра-Рахмана! Йому виповнився 1 рік! В честь цієї дати зірка вирішила поділитися фотосесією малюка – від перших днів життя, до теперішнього моменту! А раніше вона обмежувалася лише знімками зі спини. Також щаслива мама показала, як пройшло сімейне свято і подякувала всім, хто долучився до привітань.

Джамала опублікувала душевне фото з сином і чоловіком Бекіром Сулеймановим і написала звернення до всіх, хто не поскупився на теплі слова на адресу іменинника.

"Емір-Рахман та вся наша сім'я дякує вам за привітання", - підписала трептний кадр, зроблений в домашній обстановці, вона.

Маленький принц: Джамала душевно відсвяткувала день народження сина

Джамала з чоловіком і сином (фото: instagram.com/jamalajaaa)

У "історіях" зірка показала, як відсвяткувала день народження синочка і які подарунки для нього приготувала. Так, Джамала прикрасила кімнату, розвісивши прапорці з написом "З днем народження", а також спорудила арку з кульок.

Зірка замовила красивий і оригінальний торт з тюрбаном – ласощі виглядали дуже красиво і реалістично, а сама знаменитість залишилася просто в захваті.

Також вона буквально закидала "сторіз" кадрами з головним винуватцем події – однорічним малюком Еміром. Він радів і веселився, сидячи на підлозі, а також катався на кумедній конячці, яка дісталася йому в подарунок.

 

Джамала святкує день народження сина (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Шанувальники прийшли в захват від такого трепетного видовища і залишили зворушливі і пронизливі привітання для іменинника і його щасливих батьків.

"Нехай росте на радість мамі з татом! Найкращі побажання!", "Красунчик. Нехай буде здоровим!", Хай росте здоровим і щасливим! На радість батькам", "Нехай ваш синочок буде здоровий розумний і нехай буде у вашому домі тільки сміх і щастя!", "Красивих людей повинно бути багато! Емірчику щастя і здоров'я!" - писали фоловери.

Нагадаємо, що Джамала показала звеличене фото в розкішному вбранні.

Раніше Джамала постала в образі "чорного лебедя" під час нової фешн-зйомки.

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