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"Шикарна, як завжди": Джамала оголила плоский животик в яскравому вбранні (фото)

Lite » Новини шоу-бізнесу 29.03.2019 - 10:26
"Шикарна, як завжди": Джамала оголила плоский животик в яскравому вбранні (фото)
Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Джамала також закликала дивитися запис музичної церемонії

Джамала заінтригувала своїх шанувальників новим яскравим знімком, правда, у вже знайомому нам образі. Так, минулої п'ятниці, 22 березня в Києві відбулася щорічна церемонія нагородження музичної премії YUNA-2019. І в номінації "Співачка року" заповітну статуетку отримала саме Джамала. Яка після оголошення результатів виступила на сцені з піснею "Крила".

Для виступу Джамала вибрала елегантний, але в той же час дуже яскравий костюм: чорні високі штани і оригінального крою червоний жакет, розшитий золотими нитками. Під жакетом – чорний топ/ліф.

Слід зазначити, що Джамала на сцені YUNA-2019 блиснула дійсно дуже спортивною фігурою – співачка останнім часом активно тренується і досить швидко змогла привести себе в форму після пологів. До речі, буквально днями – 27 березня – Джамала з чоловіком Сеїт-Бекіром відсвяткувала день народження свого синочка Емір-Рахмана. Малюкові виповнився рівно рік. В честь такого свята співачка вперше показала обличчя свого сина.

Джамала

Струнка Джамала на сцені YUNA-2019 (фото: instagram.com/jamalajaaa)

При цьому під фото співачка залишила заклик:

"Обов'язково вмикайте "1+1" о 22:40 та дивіться Церемонію нагородження музичної премії YUNA. Я приготувала для вас спеціальний номер - одразу три пісні - #Крила, The Great Pretender та Solo".

Шанувальники виконавиці поспішили залишити коментарі:

  • "Оооооо, думала не дочекаюся, нарешті"
  • "Буду чекати точно! Люблю вас і обіймаю"
  • "Ти як завжди шикарна!"
  • "Урааа, чекаю вже з нетерпінням"
  • "Найкраща"
  • "Це буде попурі від Джамали?) Дуже цікаво почути. Чекаю"

&quot;Шикарна, як завжди&quot;: Джамала оголила плоский животик в яскравому вбранні (фото)

Струнка Джамала на сцені YUNA-2019 (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Нагадаємо, що Джамала перевтілилася в "чорного лебедя" в новій fashion-зйомці. Співачка приміряла кілька стильних образів для глянцевого журналу.

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