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"Пані відьмочка": Вєрка Сердючка здивувала мережу своїм новим образом

Lite » Новини шоу-бізнесу 30.06.2019 - 22:31
"Пані відьмочка": Вєрка Сердючка здивувала мережу своїм новим образом
Вєрка Сердючка (фото: facebook.com/VerkaSerduchka.Official)

Українська суперзірка Вєрка Сердючка продемонструвала шанувальникам новий образ

Вєрка Сердючка порадувала своїх шанувальників новою фотографією в незвичному для неї образі. Новий знімок артистка виставила на своїй сторінці в Instagram.

На фото Сердючка я яскраво-червоній сукні стоїть на тлі лісу і тримає в одній руці череп, а в іншій маленьку сову.

&quot;Пані відьмочка&quot;: Вєрка Сердючка здивувала мережу своїм новим образом

Вєрка Сердючка розбурхала мережу новим образом (фото: instagram.com/v_serduchka)

Користувачі мережі прокоментували її фотографію:

  • Богиня;
  • Ви прекрасна людина, захоплююся вами;
  • Пані відьмочка;
  • Ой, ну красуня, коса до пояса!
  • Коли тобі сумно, тяжко, ти просто включаеш пісню... "Хорошо, все будет хорошо" і життя приходять яскраві фарби... все відразу міняється. Спасибі вам величезне;
  • Андрій Михайлович майстер перевтілення;
  • Чубчик вогонь;
  • Ви у будь-який образ можете перевтілиться, талант!!!
  • Бомба.

&quot;Пані відьмочка&quot;: Вєрка Сердючка здивувала мережу своїм новим образом

&quot;Пані відьмочка&quot;: Вєрка Сердючка здивувала мережу своїм новим образом

&quot;Пані відьмочка&quot;: Вєрка Сердючка здивувала мережу своїм новим образом

&quot;Пані відьмочка&quot;: Вєрка Сердючка здивувала мережу своїм новим образом

&quot;Пані відьмочка&quot;: Вєрка Сердючка здивувала мережу своїм новим образом

Скріншоти з Instagram

Нагадаємо, що нещодавно Вєрка Сердючка в білих колготках покаталася на "банані". Компанію в "покатушках" по дніпровських хвилях на жовтому атракціоні Андрію Данилку склала мама Вєрки Сердючки (Інна Білоконь).

Раніше повідомлялося про те, що Вєрка Сердючка показала нове фото з мамою. Дана фотографія української суперзірки захопила шанувальників сценічного образу Андрія Данилка.

Ми також писали про те, що Вєрку Сердючку захоплено зустрічали в Ізраїлі і фотографувалися із зіркою півтори години, оскільки бажаючих зробити знімок на пам'ять виявилося дуже багато.

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