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"Отвєтка": Тіна Кароль про "пісню" Потапа у новому сезоні Голос країни 9

Lite » Зірки 04.12.2018 - 22:51

Відео: Потап готовий до боротьби в новому сезоні "Голосу країни" (youtube.com/Голос країни)

Популярна українська співачка Тіна Кароль, яка нещодавно перемогла в номінації "За внесок у розвиток національної музичної індустрії" за версією "М1 Music Awards", прокоментувала відео про новий сезон шоу "Голос країни". Про це артистка у вівторок, 4 грудня, написала на своїй сторінці в Instagram.

Нагадаємо, що у кумедному ролику відомий артист, продюсер і шоумен Потап, який став першим тренером вокального проекту " Голос країни 9, в спортзалі "співає" пісню Тіни "Здатися ти завжди встигнеш".

Після публікації "трейлера" Голосу країни 9 з Потапом користувачі соцмережі в коментах висловлювали припущення, що Тіна Кароль скоро дасть художник "отвєтку". Також багато очікують участь співачки у шоу:

"Чекаємо видеоответку від Тіни "стиль собачки"";

"Круто, це неймовірно круто, дізнатися б ще, чи буде Тіночка";

"Чекаємо Тіну на голосі";

"Тіна і Потап, це вже класика! Сподіваюся, що вони обидва будуть тренерами. Ну і Джамалу хотілося б побачити"...

&quot;Отвєтка&quot;: Тіна Кароль про &quot;пісню&quot; Потапа у новому сезоні Голос країни 9&quot;Отвєтка&quot;: Тіна Кароль про &quot;пісню&quot; Потапа у новому сезоні Голос країни 9

Скріншот коментарів youtube.com/Голос країни

&quot;Отвєтка&quot;: Тіна Кароль про &quot;пісню&quot; Потапа у новому сезоні Голос країни 9

Фото: скріншот instagram.com/tinakarol_fantina

І ось Тіна Кароль відреагувала на "переспівування" Потапа:

"Потап готовий до боротьби в новому сезоні "Голосу країни"... з піснями Тіни Кароль!". - підписала ролик співачка.

&quot;Отвєтка&quot;: Тіна Кароль про &quot;пісню&quot; Потапа у новому сезоні Голос країни 9&quot;Отвєтка&quot;: Тіна Кароль про &quot;пісню&quot; Потапа у новому сезоні Голос країни 9

Скріншот instagram.com/tinakarol_fantina

В коментарі до посту артистки підписник висловив надію, що в Голосі країни 9 також візьме участь і сама Тіна:

"Сподіваюся, Тіна теж буде"...

&quot;Отвєтка&quot;: Тіна Кароль про &quot;пісню&quot; Потапа у новому сезоні Голос країни 9&quot;Отвєтка&quot;: Тіна Кароль про &quot;пісню&quot; Потапа у новому сезоні Голос країни 9

Скріншот instagram.com/tinakarol_fantina

Відео: instagram.com/tinakarol_fantina

Як повідомлялося раніше, Тіна Кароль заінтригувала прихильників текстом нової пісні.

Перед цим Тіна Кароль здивувала шанувальників повсякденним чином без макіяжу.

Нагадаємо, Кароль раніше розповіла про навчання сина Веніаміна в британській школі і зазначила, що її дитина вже практично забув російську мову, а по-українськи говорить з акцентом.

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Відео: РБК-Україна

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