"Единственный, кто в силах меня приручить": Тина Кароль озадачила поклонников новым треком

Певица показала тизер нового трека
Популярная украинская исполнительница Тина Кароль заинтриговала поклонников текстом новой песни. Соответствующий тизер появился на странице официальной фан-группы артистки в Instagram.
"Ты единственный, кто в силах меня приручить", - говорится на опубликованном фрагменте песни.
Более того, в тексте подчеркивается, что премьера песни состоится уже в этот четверг.
Видео: новый трек Тина Кароль (instagram.com/tinakarol_fantina)
На данный момент пост просмотрело почти четыре тысячи пользователей, а фанаты Кароль "засыпали" ее комплиментами.
"Жду с нетерпением", - сказала пользователь Марина Палий.
"Очень жду. Думаю, будет супер песня", - подчеркнула юзер Милена Мейер.
"Как всегда – таинственно и нежно", - уточнил пользователь Влад Игнатенко.
Скриншот комментариев (instagram.com/tinakarol_fantina)
Напомним, Тина Кароль рассказала, как стала родственницей Ирмы Витовской. Но по словам, Кароль встречаются они не часто, потому что у всех разные графики.Также певица вспомнила, как сватала брата Станислава с сестрой Ирмы Витовской, Натальей.
Ранее Тина Кароль удивила поклонников повседневным образом без макияжа.
Мы также писали о том, что Тина Кароль рассказала об учебе сына Вениамина в британской школе. Певица отметила, что сейчас ее ребенок уже практически забыл русский язык, а по-украински говорит с акцентом.
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