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"Единственный, кто в силах меня приручить": Тина Кароль озадачила поклонников новым треком

Lite » Звезды 25.11.2018 - 16:35
"Единственный, кто в силах меня приручить": Тина Кароль озадачила поклонников новым треком
Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Певица показала тизер нового трека

Популярная украинская исполнительница Тина Кароль заинтриговала поклонников текстом новой песни. Соответствующий тизер появился на странице официальной фан-группы артистки в Instagram.

"Ты единственный, кто в силах меня приручить", - говорится на опубликованном фрагменте песни.

Более того, в тексте подчеркивается, что премьера песни состоится уже в этот четверг.

Видео: новый трек Тина Кароль (instagram.com/tinakarol_fantina)

На данный момент пост просмотрело почти четыре тысячи пользователей, а фанаты Кароль "засыпали" ее комплиментами.

"Жду с нетерпением", - сказала пользователь Марина Палий.

"Очень жду. Думаю, будет супер песня", - подчеркнула юзер Милена Мейер.

"Как всегда – таинственно и нежно", - уточнил пользователь Влад Игнатенко.

&quot;Единственный, кто в силах меня приручить&quot;: Тина Кароль озадачила поклонников новым треком

Скриншот комментариев (instagram.com/tinakarol_fantina)

Напомним, Тина Кароль рассказала, как стала родственницей Ирмы Витовской. Но по словам, Кароль встречаются они не часто, потому что у всех разные графики.Также певица вспомнила, как сватала брата Станислава с сестрой Ирмы Витовской, Натальей.

Ранее Тина Кароль удивила поклонников повседневным образом без макияжа.

Мы также писали о том, что Тина Кароль рассказала об учебе сына Вениамина в британской школе. Певица отметила, что сейчас ее ребенок уже практически забыл русский язык, а по-украински говорит с акцентом.

Тина Кароль: интересные факты биографии (видео: РБК-Украина)

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