Настя Каменських поділилася домашніми рецептами догляду за обличчям, волоссям і тілом

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Співачка розповіла, як підтримує красу в домашніх умовах

Настя Каменських продовжує мотивувати шанувальників і ділитися з ними корисними порадами в рамках свого 21-днегого курсу-марафону "Життя в стилі NK". Співачка розповідає про любов до себе, саморозвиток, зміцненніявідносин з коханим, а також розсекретила свій раціон харчування і розкрила улюблені рецепти. П'ятниця, яка проходить під знаком рожевого кольору, - це день краси та жіночності. Тому зірка вирішила поділитися своїми перевіреними рецептами догляду за собою в домашніх умовах.

Настя розповіла, що допомагає їй доглядати за волоссям, тілом та обличчям і залишатися красивою і доглянутою навіть на карантині.

"П'ятниця - день краси та жіночності. Колір дня - рожевий. І я, як і обіцяла, ділюся з вами самими класними домашніми рецептами догляду за обличчям, волоссям і тілом, які я використовую сама!

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Домашні маски для красивого волосся

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1. Маска для шкіри голови з алое і нікотиновою кислотою. У кого повільно росте волосся - це знахідка!

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Для цієї маски я змішую одну ампулу нікотинової кислоти і одну ампулу екстракту алое. Все це ви можете придбати в аптеці або якщо алое росте у вас вдома, зішкребіть трохи м'якоті і додайте до нік. кислоті. Втирати у суху шкіру голови 15 хвилин. Залишити на 1 годину і після - помийте голову як звичайно.

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2. Маска для волосся з аргановою і кокосовою олією

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За бажанням, можете замінити арганове масло олією макадамії або мигдальною. Всі вони добре насичують сухе волосся.

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Використовуйте цю маску раз в 1-2 тижні. Перед нанесенням змішайте обидва масла і підігрійте до теплої t'

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Нанесіть на сухе волосся, починаючи від лінії вух і загорніть в харчову плівку на 2 години. Далі двічі моєму голову як звичайно

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Маски для обличчя

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Вони відмінно воложать шкіру, вирівнюють тон і навіть трохи підтягують контур!

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1. Маска з бананом і медом

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Змішайте пюре одного банана з чайною ложкою меду. Нанесіть на обличчя, шию і зону декольте. Залиште на 20 хвилин і змийте водою.

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2. Маска з огірком і сметаною

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Натріть на дрібній тертці один огірок до стану кашки і змішайте з чайною ложкою сметани. Нанесіть і залиште на 20 хвилин. Змийте водою або водою з пінкою для вмивання.

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А тепер - рецепти моїх улюблених ванночок для тіла! Вони допомагають розслабитися, заспокоїтися і наситити нашу шкіру корисними екстрактами



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Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

1. Класична розслаблююча ванна

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Склад :

50 г сухої лаванди

50г сухої ромашки

50 г сухої м'яти

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Змішайте всі рослини і залийте окропом. Накрийте кришкою і настоюйте 30 хвилин, потім процідіть через сито. Додайте настій в теплу ванну і пориньте в повний релакс!

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2. Лимонна ванна для м'якої шкіри

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Наріжте часточками 3 лимона і залийте окропом на 2 години. Подрібніть масу у блендері і пропустіть через сито, щоб залишився тільки сік. Додайте його у ванну. Насолоджуйтесь", - розкрила секрети краси Каменських.

Раніше Настя Каменських показала свою "сексуальну" прання і позбавила оригінальним роликом на домашню тематику.