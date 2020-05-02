Благотворно впливає на життя: Настя Каменських розсекретила важливе джерело жіночої сили

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Співачка дала поради жінкам по наповнюючому спілкуванню

Настя Каменських традиційно продовжує свій корисний і пізнавальний марафон-тренінг "Життя в стилі NK", на якому піднімає важливі і актуальні жіночі теми і вчить прихильниць жити в гармонії з собою, розкривати потенціал, розвивати таланти, удосконалюватися і ставати кращою версією себе. Не обійшла вона стороною і теми догляду за собою, і ділиться перевіреними домашніми рецептами чудо-засобів. Кожен день – нова тема і певний колір, який наповнює енергією і допомагає зосередитися на пройденому матеріалі. Так, суботи присвячені синьому кольору і обговоренню питань спілкування та взаємин.

Цього разу Настя запропонувала навчитися гармонізувати і зміцнювати стосунки з іншими жінками, подругами і оточенням, а також заряджатись позитивом від спілкування з ними. На її думку через спілкування з представницями прекрасної статі можна наповнитися дуже сильною жіночою енергетикою і життєвою енергією.

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Вона дала поради, як зробити таке спілкування гармонійним і продуктивним:



⠀Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

"1.Спілкуйтеся з жінками, з яких хочеться брати приклад. З тими, хто гарно думає, говорить і робить. І обов'язково розвивається!

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2.Спілкуйтеся з іншими жінками по телефону більше. І це не марна трата часу, а виплеск енергії, яка накопичилася в вас і яку краще вивільнити з такими ж жінками, адже жінку найкраще може тільки інша жінка. Вибирайте приємні і позитивні теми для розмови з іншими жінками. Важливо, щоб спілкування було постійним обговоренням суто проблем, претензій та скарг", - запропонувала Настя.

Вона порадила зосередитися на чомусь хорошому і легкому для сприйняття: догляді за собою, подорожах, нових знайомствах, планах і цілях. Енергетика легкості після такої приємної розмови благотворно впливає на життя загалом.

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"3.Говоріть іншим жінкам компліменти. Добрі слова самі по собі дають нам потужний приплив енергії. Приймайте компліменти на свою сторону відкрито, без збентеження і з вдячністю.

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4.Зробіть іншій жінці подарунок. Подрузі, сестрі, мамі, бабусі або колезі. Без приводу, просто так. Щирі пориви серця цінуються набагато більше. І від самого процесу дарування чогось, нехай навіть маленького і символічного, ви отримаєте набагато більше енергії, ніж від отримання подарунка. Хоча та, кого ви таким чином порадували, дуже скоро захоче подарувати що-небудь і вам.

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5.Влаштовуйте дні зустрічей з подругами, коли ви будете зустрічатися і обговорювати все на світі, разом снідати, ходити по магазинах, фотографувати одна одну або освоювати новий навик. Зараз нехай такі зустрічі будуть у форматі відеодзвінків один одному, але після карантину обов'язково частіше зустрічайтеся з подругами. Такі зустрічі створюють міцний фон жіночої сили", - запевнила співачка.

Раніше Потап показав кумедне і оригінальне архівне фото з дружиною Настею Каменських.