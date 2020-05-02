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Благотворно впливає на життя: Настя Каменських розсекретила важливе джерело жіночої сили

Lite » Стиль життя 02.05.2020 - 16:19
Благотворно впливає на життя: Настя Каменських розсекретила важливе джерело жіночої сили
Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Співачка дала поради жінкам по наповнюючому спілкуванню

Настя Каменських традиційно продовжує свій корисний і пізнавальний марафон-тренінг "Життя в стилі NK", на якому піднімає важливі і актуальні жіночі теми і вчить прихильниць жити в гармонії з собою, розкривати потенціал, розвивати таланти, удосконалюватися і ставати кращою версією себе. Не обійшла вона стороною і теми догляду за собою, і ділиться перевіреними домашніми рецептами чудо-засобів. Кожен день – нова тема і певний колір, який наповнює енергією і допомагає зосередитися на пройденому матеріалі. Так, суботи присвячені синьому кольору і обговоренню питань спілкування та взаємин.

Цього разу Настя запропонувала навчитися гармонізувати і зміцнювати стосунки з іншими жінками, подругами і оточенням, а також заряджатись позитивом від спілкування з ними. На її думку через спілкування з представницями прекрасної статі можна наповнитися дуже сильною жіночою енергетикою і життєвою енергією.

Вона дала поради, як зробити таке спілкування гармонійним і продуктивним:

Благотворно впливає на життя: Настя Каменських розсекретила важливе джерело жіночої сили
Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

"1.Спілкуйтеся з жінками, з яких хочеться брати приклад. З тими, хто гарно думає, говорить і робить. І обов'язково розвивається!

2.Спілкуйтеся з іншими жінками по телефону більше. І це не марна трата часу, а виплеск енергії, яка накопичилася в вас і яку краще вивільнити з такими ж жінками, адже жінку найкраще може тільки інша жінка. Вибирайте приємні і позитивні теми для розмови з іншими жінками. Важливо, щоб спілкування було постійним обговоренням суто проблем, претензій та скарг", - запропонувала Настя.

Вона порадила зосередитися на чомусь хорошому і легкому для сприйняття: догляді за собою, подорожах, нових знайомствах, планах і цілях. Енергетика легкості після такої приємної розмови благотворно впливає на життя загалом.

"3.Говоріть іншим жінкам компліменти. Добрі слова самі по собі дають нам потужний приплив енергії. Приймайте компліменти на свою сторону відкрито, без збентеження і з вдячністю.


4.Зробіть іншій жінці подарунок. Подрузі, сестрі, мамі, бабусі або колезі. Без приводу, просто так. Щирі пориви серця цінуються набагато більше. І від самого процесу дарування чогось, нехай навіть маленького і символічного, ви отримаєте набагато більше енергії, ніж від отримання подарунка. Хоча та, кого ви таким чином порадували, дуже скоро захоче подарувати що-небудь і вам.

5.Влаштовуйте дні зустрічей з подругами, коли ви будете зустрічатися і обговорювати все на світі, разом снідати, ходити по магазинах, фотографувати одна одну або освоювати новий навик. Зараз нехай такі зустрічі будуть у форматі відеодзвінків один одному, але після карантину обов'язково частіше зустрічайтеся з подругами. Такі зустрічі створюють міцний фон жіночої сили", - запевнила співачка.

Раніше Потап показав кумедне і оригінальне архівне фото з дружиною Настею Каменських.

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