Велика любов: Настя Каменських розписала рецепти улюблених страв і ПП-солодощів

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Підготувала Настя самий довгоочікуваний пост

Настя Каменських не перестає кожен день надихати фоловерів в рамках свого курсу "Життя в стилі NK". Українська співачка на період карантину вирішила дати шанувальникам максимум корисної інформації на абсолютно різні теми: харчування і спорт, тайм-менеджмент, постановка завдань, відносини з близькими і т. д. Сьогодні, 29 квітня виконавиця продовжила тему правильного харчування, яка знайшла найбільший відгук серед шанувальників Насті. Більш того, Каменських зазначила, що саме сьогодні вийшов її "самий довгоочікуваний пост". Адже Настя ділиться рецептами улюблених страв і правильних солодощів!

До речі, середа — день зеленого кольору. Як раніше зазначала Настя, зелений — колір балансу і наповнення життя земного енергією. Тому самий раз поговорити про їжу.

“Як і обіцяла, поділюся рецептами корисних завракобедов і моїх улюблених пп-солодощів! Все це я готую не часто, але іноді все ж балую себе такими корисними стравами!" — пише Каменських.

Отже, першим ділом Каменських поділилася топ-3 улюбленими стравами.

Соус гуакамоле. Моя велика мексиканська любов!

Розминаємо виделкою 1 авокадо

Видавлюємо зверху 2 ч. л. лимона

Подрібнюємо 1-2 зубчики часнику

Ріжемо маленькими кубиками 1 помідор

Додаємо дрібно порізану кінзу - 1-2 гілочки і дрібно нарізану ¼ частина червоної або ріпчатої цибулини

Солимо (половина ч. л.)

Їмо як салат до м'яса на грилі, слабосоленої риби, яєчні, або мажемо на цільнозерновий хліб

Мітболи з куркою і кабачком

Подрібнюємо в блендері 1 курячу грудку

Додаємо 1 дрібно нарізаний або кабачок натертий

Додаємо за смаком сир (твердий нежирний/ сир 0-5 %/ м'який сирний)

Солимо, перчимо, додаємо спеції за смаком

Запікаємо в духовці 25 хвилин при 180%

Риба в духовці або на грилі з дуже смачним соусом

Беремо рибне філе (у мене це зазвичай сібас, дорадо) або будь-яка інша біла риба

Робимо соус : 1 стл французької гірчиці змішати з 1 ст. л. соєвого соусу.

Маринуємо рибу в цьому соусі 40 хвилин і потім запікаємо 15 хвилин при 180%

"А тепер солодощі, які в помірних кількостях не позначаться на фігурі і будуть корисні для організму", — інтригує Каменських.

ПП-цукерки⠀

100 г кураги

100 г будь-яких нежареных горіхів (горіхи завжди потрібно замочувати у воді перед вживанням)

100 г фініків (шукайте матові, а не варені в цукровому сиропі)

Всі інгредієнти подрібнюємо в блендері і формуємо маленькі кульки. Обвалюємо в кунжуті/кокосовій стружці/порошку какао, а краще - кэробе. Зберігаємо в холодильнику.

ПП-морозиво⠀

1 авокадо

50 г будь-яких сирих горіхів

цедра половини лайма (можна лимона)

100 г рослинного молока (кокосове, мигдальне) або 1 банан

1 ст. л. сиропу агави або меду

Всі інгредієнти разом подрібнюємо в блендері, перекладаємо отриману масу у форми і заморожуємо на 3-4 години. Морозиво виходить ніжне, вершкове і дуже смачне!

"І не забувайте сьогодні наповнюватися зеленим - кольором балансу і земної енергії", — підсумувала Настя.