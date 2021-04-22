Продюсер Андрія Данилка розповів, що підірвало здоров'я артиста

Повідомлення про хворобу Андрія Данилка всерйоз налякало армію шанувальників зірки, і незабаром менеджмент артиста запевнив, що насправді він просто поправляє проблеми зі сном. При цьому продюсер VERKA SERDUCHKA розповів, що творчий ювілей кумира мільйонів відбудеться.

Про це Юрій Нікітін повідомив у програмі " ЖВЛ ".

За його словами, Данилко дійсно сильно підірвав своє здоров'я після Євробачення-2007, коли замість перемоги отримав 2-е місце. А за цим послідувало цькування українського артиста в Росії, де йому просто заборонили виступати в той час через хіт під назвою "Лаша Тумбай", що багато хто інтерпретував як Russia Goodbay.

Як пояснив Нікітін, після оглушливого успіху на Євробаченні Данилко в образі Сердючки став артистом, який гастролює найбільше за всіх в країнах СНД, а також за кордоном.

Вєрка Сердючка (фото: facebook.com/VerkaSerduchka.Official)

"Не було жодного артиста, якого можна було б порівняти з Сердючкою. Це тури по 40, 50, 100 концертів... У Нью-Йорку 8 концертів тільки на одному майданчику за один приїзд. Ви уявляєте? Я не знаю, хто ще працює так. Напевно - ніхто", - зазначив продюсер.

Така активна діяльність, а ще скандал з РФ, за словами продюсера, сильно вплинули на фізичне та емоційне здоров'я співака, каже Нікітін.

"Насправді, напруга була просто колосальною. Він мало спав, він дуже сильно нервував. У нього було нервове виснаження. Дуже складна ситуація була", - розповідає продюсер зірки.

Також він додав, що Данилку довелося лікуватися за кордоном, і він навіть мав намір завершити проект VERKA SERDUCHKA, влаштувавши прощальний тур.

Андрій Данилко та Юрій Нікітін (фото: instagram.com/yuriynikitin)

Нікітін наголошує, що плани артиста змінилися, і Андрій знаходиться "в тонусі".

"Данилко останнім часом не говорить про те, що пора прощатися з Сердючкою, а навпаки - пропонує ідеї", - сказав продюсер.

Відео: Юрій Нікітін розповів про творчі плани Андрія Данилка і пояснив, що підірвало здоров'я артиста