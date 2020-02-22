Носила його на голові: Лілія Ребрик поділилася кумедною історією про молодшу дочку

Фото: Лілія Ребрик з дочками (instagram.com/liliia.rebrik)

Телеведуча зізналася, що це не така вже легка задача

Лілія Ребрик - успішна телеведуча і актриса, проте завжди намагається якомога більше часу присвячувати своїм коханим донечкам Діані і Поліні. Раніше вона зізнавалася, що коли їде на гастролі, відразу ж починає сильно нудьгувати по дівчаткам і переглядати фото з ними. Молодшій Поліні зараз 1 рік і 9 місяців і артистка вирішила, що пора відлучати дитину від підгузків і привчати до горщика.

Проте, як чесно розповіла Лілія на своїй сторінці в Instagram, це не така вже легка задача! Ребрик опублікувала миле фото з донечкою, на якому вони зображені на ліжку, при цьому Поліна тримається за пачку підгузників і уважно їх розглядає. Її зіркова мама ж посміхається і з любов'ю дивиться на доньку.

Фото: Лілія Ребрик з донькою Поліною (instagram.com/liliia.rebrik)

"Мамочки, поговоримо? Ми тут маленькими кроками, але впевнено рухаємося з Польою до безкоштовної альтернативи підгузкам – до горщика! І я спіймала себе на думці, що підгузки – це досягнення людства, але все ж таки ми, батьки, так розлінились. Погодьтесь, дуже зручна річ! М’ягенькі, комфортні, тоненькі, гарно поглинають, ще й з такими гарними малюночками…плюсів багато! Просто купи упаковку і веселись з сім’єю, замість гори прання з марлевих «підгузків», які колись наші мамочки півдня до цього вирізали й зшивали! І в якийсь момент я вирішила провести вдома акцію «Привіт горщик!».

Спочатку цей горщик Поля носила на голові (знайома, думаю, багатьом мамочкам картина), потім вона садила туди всіх ляльок, але тільки не себе. Потім вона все ж таки сіла, як на якийсь незвичайний стілець, але окрім сміху більше нічого не вийшло. Ми з чоловіком, бабусі й дідусі бігали за маленькою Польою і кожні 30 хв запитували, чи не хоче вона часом посидіти на горщику? Ну а раптом! Це звичайно все дуже весело і в нас така акція вже вдруге). Щоправда, Діана якось швидше і раніше подружилась із горщиком. І ось зараз, перебравши дуже багато методів, після сну, ми можемо порадувати одноразовими порціями в горщик. Акція «привіт горщик» продовжується і всі методи гарні! Але, вночі ми все ж таки продовжуємо використовувати м’ягенькі, комфортні, тоненькі, гарно поглинаючі та ще й з гарними малюночками підгузки. Як у ваших діток справи із цим?" - докладно поділилася своїми труднощами Лілія.

Підписники ведучої почали ділитися своїм досвідом у цьому питанні, при цьому ситуації різні - у когось дітки стали "робити справи" на горщик ще до року, а у когось після двох років.

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