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Лілія Ребрик розсекретила спосіб збереження пристрасті після 8 років сімейного життя

Lite » Новини шоу-бізнесу 21.02.2020 - 12:40
Лілія Ребрик розсекретила спосіб збереження пристрасті після 8 років сімейного життя
Лілія Ребрик та Андрій Дикий (фото: канал «Україна»)

Лілія Ребрик підкреслила, що вони з Андрієм - легка на підйом пара

Нещодавно Лілія Ребрик та Андрій Дикий відсвяткували восьму річницю шлюбу і повернулися з романтичної подорожі на Мальдівських островах. Акторка й ведуча каналу «Україна» переконана: у стосунках закоханої пари важливі 3 пункти – повага, дружба і пристрасть. В інтерв’ю «Ранку з Україною» Лілія розповіла, що допомогло їм побудувати міцні відносини та як подружжя підтримує палкі почуття.

Узимку 2011 року мережу підірвала новина – телеведуча Лілія Ребрик вийшла заміж за хореографа Андрія Дикого. Утім, стосунки почалися з дружби.

«У мене була квартира в кредиті і якраз в той період, коли ми танцювали разом, я його виплатила. Я була така щаслива та радісна, і чомусь розповісти про це мені хотілося Дикому. Андрій за мене так щиро радів, наче він його виплатив», – розповіла ведуча «Ранку з Україною» Лілія Ребрик.

Лілія Ребрик розсекретила спосіб збереження пристрасті після 8 років сімейного життя

Лілія Ребрик розсекретила спосіб збереження пристрасті після 8 років сімейного життя

Лілія Ребрик з чоловіком (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

8 років шлюбу, двоє талановитих діток – Лілія зізнається: поруч з таким вимогливим і турботливим чоловіком почувається богинею.

«Андрій настільки любить хизуватися тим, яка в нього жінка! Він з тих чоловіків, які не приховують, а навпаки кажуть – це моя! Минулого року в нас з’явилась нова традиція – двічі на рік їздимо відпочивати лише удвох. Так, у мене завантажений графік, тому чоловік знає, що зі мною краще не відкладати на завтра: є кілька вільних днів – летимо, усамітнюємося. Ми легкі на підйом!» – поділилась телезірка в ефірі каналу «Україна».

Нагадаємо, раніше ефектна Лілія Ребрик в розкішному костюмі вразила стильним виходом у світ.

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Новини України семьяЛілія Ребрикмуж
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