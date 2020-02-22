Носила его на голове: Лилия Ребрик рассказала, как приучает младшую дочь к горшку

Фото: Лилия Ребрик с дочерьми (instagram.com/liliia.rebrik)

Телеведущая призналась, что это не такая уж легкая задача

Лилия Ребрик - успешная телеведущая и актриса, однако всегда старается как можно больше времени посвящать своим любимым доченькам Диане и Полине. Ранее она признавалась, что когда едет на гастроли, сразу же начинает сильно скучать по девочкам и пересматривать фото с ними. Младшей Полине сейчас 1 год и 9 месяцев и артистка решила, что пора отучать малышку от подгузников и приучать к горшку.

Однако, как честно рассказала Лилия на своей странице в Instagram, это не такая уж легкая задача! Ребрик опубликовала милое фото с дочуркой, на которой они запечатлены на кровати, при этом Полина держится за пачку подгузников и внимательно их рассматривает. Ее звездная мама же улыбается и с любовью смотрит на дочку.

Фото: Лилия Ребрик с дочкой Полиной (instagram.com/liliia.rebrik)

"Мамочки, поговоримо? Ми тут маленькими кроками, але впевнено рухаємося з Польою до безкоштовної альтернативи підгузкам – до горщика! І я спіймала себе на думці, що підгузки – це досягнення людства, але все ж таки ми, батьки, так розлінились. Погодьтесь, дуже зручна річ! М’ягенькі, комфортні, тоненькі, гарно поглинають, ще й з такими гарними малюночками…плюсів багато! Просто купи упаковку і веселись з сім’єю, замість гори прання з марлевих «підгузків», які колись наші мамочки півдня до цього вирізали й зшивали! І в якийсь момент я вирішила провести вдома акцію «Привіт горщик!».

Спочатку цей горщик Поля носила на голові (знайома, думаю, багатьом мамочкам картина), потім вона садила туди всіх ляльок, але тільки не себе. Потім вона все ж таки сіла, як на якийсь незвичайний стілець, але окрім сміху більше нічого не вийшло. Ми з чоловіком, бабусі й дідусі бігали за маленькою Польою і кожні 30 хв запитували, чи не хоче вона часом посидіти на горщику? Ну а раптом! Це звичайно все дуже весело і в нас така акція вже вдруге). Щоправда, Діана якось швидше і раніше подружилась із горщиком. І ось зараз, перебравши дуже багато методів, після сну, ми можемо порадувати одноразовими порціями в горщик. Акція «привіт горщик» продовжується і всі методи гарні! Але, вночі ми все ж таки продовжуємо використовувати м’ягенькі, комфортні, тоненькі, гарно поглинаючі та ще й з гарними малюночками підгузки. Як у ваших діток справи із цим?" - подробно поделилась своими трудностями Лилия.

Подписчики ведущей принялись делиться своим опытом в этом вопросе, при этом ситуации разные - у кого-то детки стали "делать дела" на горшок еще до года, а у кого-то после двух лет.

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