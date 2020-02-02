До сліз: Лілія Ребрик зворушила чесним визнанням про молодшу доненьку

Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Лілія Ребрик поділилася з користувачами новою інформацією про дочку

Лілія Ребрик не перестає радувати своїх шанувальників то новими фотографіями, то новими розповідями про свою сім'ю. На цей раз популярна телеведуча розповіла про свою молодшу доньку Поліну, якій всього 1 рік і 8 місяців.

Ребрик розповіла, що як тільки вона їде на гастролі, то відразу ж починає сильно нудьгувати за своїми дітьми. Вона переглядає фотографії і постійно дзвонить, щоб дізнатися, як поживають її дочки.

Телеведуча відверто розповіла про закінчення грудного вигодовування. Вона зазначила, що старшу доньку Діану годувала грудьми рівно 1 рік і 4 місяці.

Лілія Ребрик з дочками (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"Пам'ятаю, саме в новорічну ніч я дала Діані "святкову тітю" і привіт доросле життя. Мені говорили, що це стрес для дитини, але виявилося, що це стрес більше для мами. Тому що Діана і не згадувала - не дають, так не дають. Самодостатність в ній вже тоді зашкалювала. А мені тоді навіть сумно було, що вона й не згадує. Я наслухалася історій, як діти плачуть, не відпускають маму, мамі доводиться їхати з дому на кілька днів, щоб дитина звикла", - розповіла Ребрик.

При цьому вона зазначила, що з молодшою дочкою все навпаки, вона від народження "мамина дочка". І вона завжди з нетерпінням чекала, коли, мама буде її годувати грудним молоком.

Останнім часом Поліна могла спокійно підійти до мами, якщо вона сиділа на дивані, задерти футболку і стоячи взяти те, що їй потрібно. Лілія подумала, що пора вже закінчувати з цим, але дочка не хотіла це припиняти.

"І я скажу вам, не надто і я хотіла "відпускатися". Так хочеться продовжити ці моменти ... це відчуття абсолютного щастя ... це усамітнення тебе з дитиною ... ці безцінні моменти, коли ти просто мовчиш і дивишся дитині в очі, а вона спокійно нямає і засинає ... Ти - мама і це найкраще, що ти зробила у своєму житті. І ось перед поїздкою в теплі краї я свідомо налаштувалася закінчувати грудне вигодовування. Навіть годуючи Польку перед від'їздом, сказала їй про це. Вона начебто зрозуміла про що говорилося, ручками потягнула мене за шию обняла", - написала телеведуча.

Нагадаємо, що Лілія Ребрик в ефектному плаття з розрізом похвалилася на роботі мальдівською засмагою.