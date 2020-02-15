Можна дивитися вічно: щаслива Лілія Ребрик показала пристрасні танці з чоловіком

Фото: Лілія Ребрик з чоловіком (instagram.com/liliia.rebrik)

Ведуча зізналася, що її надихають яскраві історії кохання

Лілія Ребрик - популярна телеведуча і актриса і нерідко працює у святкові дні. До прикладу, в День всіх закоханих 14 лютого в неї вистави - так було і в минулому році, проте її чоловіку Андрію Дикому вдалося здивувати кохану і влаштувати їй вечерю-сюрприз прямо в поїзді. В цьому році артистка також зайнята в театрі в цей день, проте вже в Києві, так що ввечері закохані зустрілися.

А в честь свята Лілія поділилася яскравим відеороликом, на якому вони з чоловіком демонструють пристрасні танці. На Ребрик - романтична міні-сукня в горошок, а її чоловік одягнений у чорні штани та білу сорочку.

Артистка зізналася, що її дуже мотивують яскраві і цікаві історії любові і запропонувала підписникам поділитися своєю.

Відео: Лілія Ребрик з чоловіком (instagram.com/liliia.rebrik)

"З днем всіх закоханих!!! Для мене в стосунках головними є три пункти, без яких неможливе щасливе кохання:

повага;

дружба;

пристрасть.

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Я надихаюсь коханням, я відчуваю його, я щодня чую "кохаю" і щодня кажу "і я кохаю"! Коханням дихає світ і воно завжди і у всьому навколо! Я надихаюсь історіями любові інших! А надто тих - яким було про що кричати, які не боялися ділитися зі світом своїм щастям... Саме такі історії мотивують, навіть коли відчуваєш себе самотнім. Одна з моїх улюблених - історія кохання Коте Махарадзе та Софіко Чаурелі. Запам’яталося, що коли Коте коментував матчі - він у своїх коментарях завуальовано призначав Софіко побачення. Тоді телефонів не було, тож пара вигадала такі потаємні знаки: Коте коментував хто і на якій хвилині забивав гол- і це означало місце і час, коли мало відбутися побачення. Ось така романтика на всю країну)! Нас з @andrii_dykyi країна теж оженила раніше, ніж ми самі це усвідомили. Дякую! Розкажіть свої історії кохання!" - поділилася Лілія.

А пізніше також показала щасливий момент довгоочікуваної зустрічі з коханим ввечері 14 лютого - чоловік зустрів її після вистави з букетом білих троянд.

"Нарешті і ми побачилися. Вечір, після насиченого робочого дня, після вистави... Всіх зі святом любові! Нехай кожен день буде наповнений коханням і нехай завжди буде потреба говорити одне одному «я тебе Люблю»... тисячі разів, з безмежною ніжністю. Бережіть своє кохання", - зворушила ніжністю щаслива ведуча.

Фото: Лілія Ребрик з чоловіком (instagram.com/liliia.rebrik)

Розчулені користувачі мережі залишили Лілі та Андрію багато душевних побажань щастя і любові.

На вас можна дивитись вічно

Як мені подобається ця фотосесія, тут ви такі закохані

Як завжди веселі і щасливі. Очі радіють , дивлячись на Вас!!! Любові Вам

Дуже гарно, Так приємно дивитися, ви дуже радує, несіть це все життя! Лілечка, Ви так гармонійно рухаєтеся, аж до жестів!

Які ви класні

Прекрасні закохані

Які класні. Обожнюю вашу пару. Кохання вам безмежного!

Завжди приємно на вас таких закоханих і щасливих подивитися

це 1000%

Ви найкращі!!! Щастя вам та безмежного кохання!!!!!

Прекрасна пара і сім'я!!! Любові вам на довгі роки

Дуже красиві. Міцної любові вам

Скріншот коментарів (instagram.com/liliia.rebrik)

Нагадаємо, що раніше Лілія Ребрик з'явилася в прямому ефірі в затишній домашній піжамі.