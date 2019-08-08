Німфа! Леся Нікітюк в купальнику опинилася під водоспадом

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Телевдущая показала одну з красот України

Леся Нікітюк не вміє сивіти на місці – енергійна телеведуча задіяна на зйомках відразу кількох нових проектів, які вийдуть на екрани вже восени. Одна з передач точно порадує шанувальників зірки, які скучили за подорожами з Лесею ще з часів її участі у тревел-шоу "Орел і Решка". Леді Ле оголосила про старт нового проекту про красоках України - "LeМаршрутка". На сторінці в Instagram публікує чарівні фото на тлі чудес рідної країни.

Цього разу телеведуча потішила шанувальників фото в купальнику з високою посадкою під струменями водоспаду. Леся поправляє мокре волосся і підставляє долоні під потужний потік. Купальник вигідно підкреслив достоїнства фігури Леді Ле і виділив її тонку талію і округлі стегна.

"Красиве місце. Красива країна", - підписала вона англійською ефектний кадр.

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Підписники теледіви тут же впізнали локацію – водоспад у місті Сатанів Городоцького району Хмельницької області. Воно захопилися не лише мальовничими українськими красотами, але й зовнішнім виглядом Леді Ле.

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Леся, ти агонь!

Класне фото!

Леська, ти молодець, проста класна!

Оболдеть яка красуня!

Неймовірна!

Вау! Купальник дуже класний

найкраща!

Гарна дуже!

Ви неймовірна!

Дуже красиво!

Леся, у тебе класна фігура!

Круто, фантастика. Німфа!

Скріншот коментарів

Раніше Леся Нікітюк опублікувала захоплююче фото, зроблене на кам'яному мосту в селі Панівці Кам'янець-Подільського району Хмельницької області.

До речі, Леся Нікітюк показала сміливий образ в леопардових велосипедках. Вона доповнила свій ауфіт курткою з леопардовими вставками.

Крім того, Никитюк повеселила кумедним фото, зробленому в загоні з вівцями і залишила оригінальний підпис-міркування!