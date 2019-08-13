Рожева мрія: Леся Нікітюк пройшлася по унікальному озеру "кавунового фрешу"

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Нікітюк продовжує відкривати унікальні місця України

Леся Нікітюк вже кілька днів захоплює свою багатотисячну армію шанувальників красою Херсонського краю. Зазначимо, що українська телеведуча з головою пішла в зйомки нового проекту, тематика якого присвячена подорожам по Україні. Називається нова програма "LeМаршрутка". Відомо, що знімальна група їздить по пам'ятках нашої країни на маршрутці! І хоча деталей проекту поки що відомо мало. Зате Нікітюк із задоволенням показує шанувальникам всі деталі своєї насиченої поїздки. Так, Леся знімає десятки фото і коротеньких відео, якими ділиться в розділі сторіз на своїй instagram-сторінці. А нещодавно Леся показала чергову чудову пам'ятку.

Стильна Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Так, у своєму instagram-блозі Леся показала шанувальникам серію фото з унікального місця Херсонської області. Телеведуча побувала в так званому Лемурійському озері. Вода в ньому дуже сильно насичена солями. Крім того, вода Лемурійського озера збагачена різними мінералами, кислотами, вуглеводами, азотистими речовинами, солями, переважно хлористого магнію і калію йодистого натрію, бромистого магнію. Тому вона і рожева.

Нікітюк позує в красивому озері по щиколотку. При цьому на телеведучій бачимо вже знайомий наряд - чорні велосипедки в блискітках, короткий зелено-рожевий топ на одне плече, а також зелена накидка.

Стильна Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

“Озеро кавунового фрешу. Як думаєте що це??" - підписала фото Нікітюк, обрщаясь також до шанувальників.

Проте підписники Лесі дуже швидко вгадали це місце.

“Лемурийское озеро,от соли окрасилось в розовый”

“Розове озеро на Арабатській стрілці, я там також була”

“Це рожеве озеро, в Чаплинському р-нi”

“У нас в Кривому Розі навіть калюжи такого кольору))”

Скріншот коментарів: instagram.com/lesia_nikituk

До речі, до цього Нікітюк вже постила фото в такому ж образі. Тоді ведуча тільки прибула до Херсона. І зробила дуже символічне фото - сидячи на горі арбузов.

При цьому нове фото Леся підписала грайливо: "Знайди дыньки на фото".

Стильна Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк повеселила фото, яке повинна зробити кожна "теличка". У телеведучої відмінне почуття гумору.

А ще раніше Нікітюк потішила "дивним" фото в Кам'янець-Подільському. Тоді українська ведуча позувала у загороді з вівцями