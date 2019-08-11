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"Знайди дыньки": Леся Нікітюк влаштувала провокаційний квест для підписників

Lite » Новини шоу-бізнесу 11.08.2019 - 09:44
"Знайди дыньки": Леся Нікітюк влаштувала провокаційний квест для підписників
Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Шанувальники одразу ж охрестили улюбленицю "Королевою арбузов"

 Леся Нікітюк продовжує досліджувати Україну в комфортабельній "Le маршрутці", відкривати для своїх підписників цікаві місця і красиві види в рамках тревел-шоу по рідній країні.

 Родзинкою цих мандрів телеведуча зробила своєрідний квест, вона публікує фото в своєму Instagram і пропонує підписникам відгадати, де зроблений кадр. Найуважніші мандрівники легко справляються з цим завданням, однак іноді знімки викликають гарячі суперечки з приводу локацій.
 Цього разу Леся придумала не менш захоплююче завдання, сфотографував себе на горі арбузов знаменитість запропонувала знайти серед них дині.

&quot;Знайди дыньки&quot;: Леся Нікітюк влаштувала провокаційний квест для підписників

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

"Знайди диньки на фото", - підписала Никитюк знімок.
Фолловери оцінивши жарт Леді Ле запропонували кілька варіантів відповідей і відразу ж визначили в якій області зараз подорожує її яскрава маршрутка.

  • Кавунова царівна))
  • З заробітків на Київ, для продажу або вареннячко)
  • Невже роботу змінили, Лесюня? Сезон він такий ....
  • Булочки бачу, кавуни під ними, а де ж дыньки ???
  • Ось це ... кавуни !!!)
  • Олесенька, дякую за гарне фото, якраз про дитинство згадав), сиджу плачу. Ось так, вже не повернеш
  • Тільки дві знайшов. більше немає
  • Почом кавуни ???
  • Кавунова Діва
  • По-любому такі соковиті
  • Лэся на гарбузах. Вгадай, який найсолодший
  • крута фотка
  • під пахвою
  • Тут хороші арбузики
  • Цариця кавунів
 

Скріншот: Коментарі  к посту Лесі Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

&quot;Знайди дыньки&quot;: Леся Нікітюк влаштувала провокаційний квест для підписниківФото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

 Варто відзначити, що в подібному образі Никитюк вже позувала на одному з кадрів, тільки тоді українська телеведуча позувала в загоні з вівцями, чим потішила своїх шанувальників.

До речі, образ з велосипедками телеведуча досить часто експлуатує в поїздці. Він не сковує рухи і є одночасно тредовим, тому його Леся Нікітюк вибрала для прогулянок по Кам'янець-Подільському.

Але не тільки своїми нарядами дивує Леся Нікітюк, нещодавно вона заворожила красотами України на незвичайному фото.

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