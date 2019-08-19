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Всім у приклад: Леся Нікітюк блиснула накачаними сідницями в облягаючих лосинах (відео)

Lite » Новини шоу-бізнесу 19.08.2019 - 14:26
Всім у приклад: Леся Нікітюк блиснула накачаними сідницями в облягаючих лосинах (відео)
Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Нікітюк вже повернулася до Києва після тривалої подорожі по Україні

Леся Нікітюк не перестає дивувати шанувальників як своїми новими образами, так і підтягнутою фігурою. Слід зазначити, що останнім часом Нікітюк дуже помітно схудла. Більше того, її форми стали помітніше рельєфніше і спортивніше. До речі, не так давно Нікітюк в купальнику скупалася під водоспадом! Тому українська телеведуча з задоволенням хвалиться шанувальникам стильними образами у вражаючих нарядах.

Так, на своїй сторінці в мережі instagram (розділ сториз) Нікітюк опублікувала парочку "пікантних" відео, на яких позує в дійсно яскравому вбранні. На телеведучій - зручний спортивний комплект. А саме - короткий топ на тонких бретельках, а також лосини яскравого жовтого кольору. При цьому топ і лосини вигідно облягають фігуру телеведучої.

Та й сама Леся не проти була покрутитися перед дзеркалом, знявши своє відображення зі всіх ракурсів. У тому числі телеведуча показала "вид ззаду", блиснувши накачаними сідницями. Відповідне відео було опубліковано в twitter-акаунті MyGlamWish.

Також трохи пізніше Леся зазначила, що вже знаходиться в Києві. Нагадаємо, що до цього Нікітюк активно знімалася в новій програмі про подорожі по Україні - "LeМаршрутка", яку знімає "Новий канал". І ведучою нового проекту є саме Нікітюк. Одна з останніх областей, які відвідала програма - Одеська!

Тут Нікітюк показала серію нових образів, пройшлася по Одесі. І звичайно ж, команда проекту відвідала кілька пам'яток. При цьому Леся також і почуття гумору демонструвала. Приміром, нещодавно Нікітюк опублікувала фото "з колишніми". Телеведуча опублікувала цікавий знімок, на якому позує в маршрутці зі "дивними пассажирвами".

Також до цього в Херсоні Леся Нікітюк влаштувала провокаційний квест для підписників. Телеведуча попросила прихильників "знайти диньки" на фото.

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