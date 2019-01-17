"Нічні одкровення": змучений Дантес поскаржився на Надю Дорофєєву

Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

Телеведучий розповів, що таке справжня мужність і повідомив про "жахи" шопінгу з дружиною

Укринський телеведучий і блогер Володимир Дантес, який з дружиною Надею Дорофєєвою весело проводить час в Дубаї, розповів в "історіях" Instagram про труднощі тривалого шопінгу, який йому довелося пережити.

У ролику шоумен їде в машині разом з дружиною, і на камеру розповідає про пережиті "жахи" багатогодинних походів по магазинах.

"Нічний одкровення. Надя Дорофєєва зґвалтувала мене шопінгом", - підписав провідний коротке відео.

Він поміркував на тему мужності, заявивши, що пройти через "катування" відвідування бутиків здатний тільки справжній чоловік.

Фото: Володимир Дантес (instagram.com/vladimirdantes)

"Якщо хтось з вас з 12 годин дня до 20.30 ходив по магазинах зі своєю жінкою і повертався після цього живим, - ось це справжній чоловік! Я зміг пройти це. Це просто люте пекло! Веселиться, дивіться", - перевів Дантес камеру на Надю, яка тримає в руках багет.

Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/vladimirdantes)

"Сміх Джокера із Готтема приємніше цієї мучительниці", - залишив текст під кумедним кадром Дантес.

Фото: Володимир Дантес (instagram.com/vladimirdantes)

Нагадаємо, що Надя Дорофєєва примудрилася захворіти в день прибуття на курорт в Дубаї. Дівчина злягла з високою температурою, що дуже засмутило її, а також чоловіка і друзів, з якими пара відправилася у відпустку. Але спритний Дантес знайшов вихід з положення і примудрився «брати Надю» з собою в той час, як вона лежали в номер, а після навіть запустив цікавий флешмоб на цю тему.

Також в Дубаї Володимир Дантес і Надя Дорофєєва зустріли ще одну зіркову пару – Дмитра Монатіка з дружиною. Вони провели вечір в теплій, приємній компанії і поділилися своїми враженнями в соцмережах.

Відео: РБК-Україна