"Ночное откровение": измученный Дантес пожаловался на Надю Дорофееву

Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

Телеведущий рассказал, что такое настоящее мужество и сообщил об "ужасах" шоппинга с женой

Укринский телеведущий и блогер Владимир Дантес, который с женой Надей Дорофеевой весело проводит время в Дубае, рассказал в "историях" Instagram о трудностях длительного шоппинга, который ему пришлось пережить.

В ролике шоумен едет в машине вместе с женой, и на камеру рассказывает о пережитых "ужасах" многочасовых походов по магазинам.

"Ночное откровение. Надя Дорофеева изнасиловала меня шоппингом", - подписал ведущий короткое видео.

Он порассуждал на тему мужественности, заявив, что пройти через "пытку" посещения бутиков способен только настоящий мужчина.

Фото: Владимир Дантес (instagram.com/vladimirdantes)

"Если кто-то из вас с 12 часов дня до 20.30 ходил по магазинам со своей женщиной и возвращался после этого живым, - вот это настоящий мужчина! Я смог пройти это. Это просто лютый ад! Веселится, смотрите", - перевел Дантес камеру на смеющуююся Надю, держащую в руках багет.

Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/vladimirdantes)

"Смех Джокера из Готтема приятнее этой мучительницы", - оставил текст под забавным кадром Дантес.

Фото: Владимир Дантес (instagram.com/vladimirdantes)

Напомним, что Надя Дорофеева умудрилась заболеть в день прилета на курорт в Дубае. Девушка слегла с высокой температурой, что очень огорчило ее, а также супруга и друзей, с которыми пара отправилась в отпуск. Но находчивый Дантес нашел выход из положения и умудрился "брать Надю" с собой в то время, как она отлеживалась в номер, а после даже запустил забавный флешмоб на эту тему.

Также в Дубае Владимир Дантес и Надя Дорофеева встретили еще одну звездную пару – Дмитрия Монатика с женой. Они провели вечер в теплой, приятной компании и поделились своими впечатлениями в соцсетях.

Видео: РБК-Украина