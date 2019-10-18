"Ніщо не віщувало": Ані Лорак вперше розповіла про роман з молодим продюсером

Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)

Співачка дала відверте інтерв'ю російському виданню

Співачка Ані Лорак пережила непростий період в житті - після зради чоловіка Мурата Налчаджіоглу вона розлучилася з ним і разом з дочкою Софією переїхала жити до Москви. Втім, зараз у артистки все добре - вона випустила новий альбом, з яким їздить по містах Росії, чудово виглядає і закрутила новий роман. У відвертому інтерв'ю російському журналу ОК! Кароліна вперше розповіла, як пережила зраду чоловіка і як зародилися нові почуття.

Ані зізналася, що розлучення з батьком її дитини, з яким вони прожили разом 14 років, було для неї дуже болючим, і вона до останнього сподівалася врятувати сім'ю.

"Я не вірю, коли хтось каже, що розлучення пройшло приємно і легко. Будь-яке розлучення - це трагедія: це боляче, це сумно, це ... розчарування. Так, ти відчуваєш розчарування ... в близькій людині. Я оптиміст, я до останнього намагалася вирулити і переконувала себе, що все буде добре, що все налагодиться. Адже багато сімей так живуть", - поділилася співачка.

Вона також зазначила, що в якийсь момент у неї були сумніви щодо розлучення, оскільки за її словами, у них з Муратом були справжні почуття і що вона ніколи не думала про те, що може з ним розлучитися: "Вже точно, коли я приймала рішення пов'язати своє життя з цією людиною, то не думала про те, що коли-небудь опинюся в такій ситуації".

Фото: Ані Лорак з колишнім чоловіком Муратом і донькою Софією (instagram.com/anilorak)

Однак Лорак вдалося пережити цей складний момент і нині 41-річна артистка перебуває у відносинах з молодшим на 14 років російським саунд-продюсером Єгором Глібом. До речі, він теж родом з України.

За словами зірки, їхні стосунки почалися із звичайної дружби, яка пізніше переросла в романтичні відносини.

"Це була просто дружба і спілкування двох душ, просто розуміння і підтримка, захоплення, повагу і любов - загалом, все те, що повинна отримувати жінка від чоловіка", - заявила виконавиця.

Артистка розповіла, що познайомилися вони два-три роки тому на студії звукозапису і вона відразу відчула до нього симпатію. Лорак кілька разів зверталася до Гліба з пропозицією разом попрацювати, на що він погодився не відразу. Однак вона й подумати не могла, що вони почнуть зустрічатися.

"Ми зустрілися на студії в Києві і приступили до запису. Почалося спілкування, яке було такого робочого характеру. Але поступово виникла симпатія. Ніщо не віщувало, як говориться. Я була ще в стані свого безумства, своїх особистих відносин, не розуміла, куди летить моє життя. Я взагалі не думала, що зможу знову щось відчути і відкритися новій людині. Ми багато в чому схожі, єдине - я публічна людина, а він - ні, він дуже закритий, намагається ніде зі мною особливо не з'являтися. Звичайно, він приїжджає, підтримує мене, я потребую його підтримки і рада, коли він зі мною. Нам завжди весело, ми завжди сміємося, слухаємо класну музику, ми завжди на одній хвилі, нам є про що поговорити", - зізналася Кароліна.

Фото: Ані Лорак і Єгор Гліб (instagram.com/anilorak)

Розповіла вона і про те, як пройшло знайомство нового коханого з дочкою.

"У них чудові стосунки, більше того, закладається правильний фундамент. Дочка бачить нормальне спілкування чоловіка і жінки", - зазначила артистка.

Однак знову вийти заміж вона не прагне, оскільки перестала вірити в інститут шлюбу.

"Чесно, я не готова виходити заміж. Зізнаюся, я більше не вірю в заміжжя. Не вірю в те, що це щось дає. Поза шлюбу ми дорожимо одне одним, в повітрі витає таке: "Не можу образити, тому що не дай бог, я тебе втрачу". Є постійне бажання дивувати, радувати, завойовувати людину. А коли вже все зрозуміло, все офіційно, ти вже такий: ну є і є. І у нього такі ж думки", - зізналася співачка.

Фото: Ані Лорак з дочкою Софією (instagram.com/anilorak)

Нагадаємо, що 27-річний Єгор Гліб уже був одружений на українській співачці TAYANNA (Тетяна Решетняк). У них є 6-річний син Даніель, якого виховує мама.

Нагадаємо, Ані Лорак заінтригувала прихильників знімком з новим коханим.

Варто відзначити, що Ані Лорак, яка виховує 8-річну Софію від першого шлюбу, вже запідозрили у другій вагітності від нового коханого Єгора Гліба.