Ніжна Надя Дорофєєва зізналася, чого чекає від нового року

Багато хто все ще не можуть відійти від новорічних і різдвяних свят, і зірки не виняток. Приміром, днями Надя Дорофєєва поскаржилася, що її все не відпускає салат "Олів'є" - мабуть, святкове застілля вдалося! А в новій публікації у своєму Instagram учасниця групи "Время и Стекло" розповіла, чого вона очікує від нового 2020 року.

Надя поділилася знімком, на якому зображена в ніжному образі в пастельних тонах і дещо дивній позі. Співачка позує у рожевій туніці, колготках у сіточку і блакитних панчохах, а також блискучих черевиках на високих підборах. Волосся артистки зібране в недбалий хвіст.

Вона сидить на корточках з серйозним виразом обличчя, дивлячись у бік від камери. При цьому кімната, в якій знаходиться Дорофєєва, прикрашена новорічною гірляндою.

Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

"Цінувати і радіти кожному дню. 2020 - будь хорошим", - прокоментувала знімок Надя.

Шанувальники артистки не залишились байдужими і залишили співачці багато теплих відгуків і побажань.

Красуня

Які черевички

Чому ти така красива

Ідеальна. казала що рожевий не любиш

Він буде відмінним! Бажаю тобі досягти всіх цілей

Любимка

Бомба ракета

Бажаю тобі здійснення всіх бажань

Будь щаслива, Надь

Мій мозок: Семки є? А якщо знайду????

Ти нас цього вчиш. спасибі!)

Дякую за те, що даруєш улыбк

Надя як завжди на стилі

Надя ти найкращий мотиватор

Скріншот коментарів (instagram.com/nadyadorofeeva)

Раніше Володимир Дантес розповів, як він підкорює Надю Дорофєєву і поділився подробицями з життя з коханою дружиною.