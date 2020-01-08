Ніжна Надя Дорофєєва зізналася, чого чекає від нового року

Співачка продемонструвала затишний лук в пастельних тонах
Багато хто все ще не можуть відійти від новорічних і різдвяних свят, і зірки не виняток. Приміром, днями Надя Дорофєєва поскаржилася, що її все не відпускає салат "Олів'є" - мабуть, святкове застілля вдалося! А в новій публікації у своєму Instagram учасниця групи "Время и Стекло" розповіла, чого вона очікує від нового 2020 року.
Надя поділилася знімком, на якому зображена в ніжному образі в пастельних тонах і дещо дивній позі. Співачка позує у рожевій туніці, колготках у сіточку і блакитних панчохах, а також блискучих черевиках на високих підборах. Волосся артистки зібране в недбалий хвіст.
Вона сидить на корточках з серйозним виразом обличчя, дивлячись у бік від камери. При цьому кімната, в якій знаходиться Дорофєєва, прикрашена новорічною гірляндою.
Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)
"Цінувати і радіти кожному дню. 2020 - будь хорошим", - прокоментувала знімок Надя.
Шанувальники артистки не залишились байдужими і залишили співачці багато теплих відгуків і побажань.
Скріншот коментарів (instagram.com/nadyadorofeeva)
Раніше Володимир Дантес розповів, як він підкорює Надю Дорофєєву і поділився подробицями з життя з коханою дружиною.