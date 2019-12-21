ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Весь час її зваблюю: Дантес поділився інтимними деталями про життя з Дорофєєвою

Lite » Новини шоу-бізнесу 21.12.2019 - 17:29
Весь час її зваблюю: Дантес поділився інтимними деталями про життя з Дорофєєвою
Фото: Надя Дорофєєва та Володимир Дантес (instagram.com/nadyadorofeeva)

Співак відверто розповів в інтерв'ю про сімейне життя

Надя Дорофєєва та Володимир Дантес - дуже яскрава і весела і при цьому міцна пара в українському шоу-бізнесі. Артисти одружені вже чотири роки, а разом - цілих вісім і дуже щасливі разом. Вони намагаються не надто пускати сторонніх у своє особисте життя, проте іноді все ж публікують спільні фото діляться деталями свого життя. Так, нещодавно Надя повеселила шанувальників кулінарним майстер-класом по інструкції чоловіка, зафіксувавши його на відео. Володимир же здав "Іспит на відвертість" Маші Єфросиніній, де розкрив деякі вельми інтимні деталі про стосунки з коханою.

Так, серед інших було питання про те, кого останнього спокусив Дантес. Маша тут же поцікавилася, як він зустрічає дружину з гастролей - адже він, напевно, скучив і намагається її спокусити. Однак артист зізнався, що це не дуже гарна ідея.

"Ніяк. По-перше, не треба її чіпати. Вона ж людина. Інакше це буде зґвалтування якесь. Ти ж відчуваєш за станом, чи готова вона зараз тобі відповідати. Якщо ти бачиш якийсь швидкоплинний дискомфорт, то не треба продовжувати. Потрібно прислухатися до партнера", - зазначив Володимир.

Для нього дуже важливий комфорт і самопочуття коханої людини.

"Моє бажання не повинно бути вище її втоми. Хіба що ти можеш зробити їй приємно і теж отримати від цього задоволення, так можна, і не факт, що треба продовжувати", - каже Дантес.

Весь час її зваблюю: Дантес поділився інтимними деталями про життя з Дорофєєвою

Фото: Надя Дорофєєва та Володимир Дантес (instagram.com/nadyadorofeeva)

Також артист зізнався, що коли Надя відпочила, то вони не проти пограти в рольові ігри і експериментувати в ліжку - і ось тоді він її якраз починає спокушати.

"Я весь час її зваблюю. Це вічна гра. Це ж класно, коли ти починаєш грати в те, що вона недоторка. А потім ти починаєш сміятися з цього. Це найкайфовіше!", - розповів чоловік Дорофєєвої.

Весь час її зваблюю: Дантес поділився інтимними деталями про життя з Дорофєєвою

Фото: Надя Дорофєєва та Володимир Дантес (instagram.com/nadyadorofeeva)

Нагадаємо, Надя Дорофєєва в екстремальному міні схвилювала пікантним фото з портретом Позитива.

Грудень на Позитиві: Надя Дорофєєва в екстремальному міні схвилювала пікантним фото Надя Дорофєєва зізналася, як Дантес образився на неї через новорічний сюрприз
Новини України Надя ДорофеєваВладимир Дантес
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся