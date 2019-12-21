Весь час її зваблюю: Дантес поділився інтимними деталями про життя з Дорофєєвою

Фото: Надя Дорофєєва та Володимир Дантес (instagram.com/nadyadorofeeva)

Співак відверто розповів в інтерв'ю про сімейне життя

Надя Дорофєєва та Володимир Дантес - дуже яскрава і весела і при цьому міцна пара в українському шоу-бізнесі. Артисти одружені вже чотири роки, а разом - цілих вісім і дуже щасливі разом. Вони намагаються не надто пускати сторонніх у своє особисте життя, проте іноді все ж публікують спільні фото діляться деталями свого життя. Так, нещодавно Надя повеселила шанувальників кулінарним майстер-класом по інструкції чоловіка, зафіксувавши його на відео. Володимир же здав "Іспит на відвертість" Маші Єфросиніній, де розкрив деякі вельми інтимні деталі про стосунки з коханою.

Так, серед інших було питання про те, кого останнього спокусив Дантес. Маша тут же поцікавилася, як він зустрічає дружину з гастролей - адже він, напевно, скучив і намагається її спокусити. Однак артист зізнався, що це не дуже гарна ідея.

"Ніяк. По-перше, не треба її чіпати. Вона ж людина. Інакше це буде зґвалтування якесь. Ти ж відчуваєш за станом, чи готова вона зараз тобі відповідати. Якщо ти бачиш якийсь швидкоплинний дискомфорт, то не треба продовжувати. Потрібно прислухатися до партнера", - зазначив Володимир.

Для нього дуже важливий комфорт і самопочуття коханої людини.

"Моє бажання не повинно бути вище її втоми. Хіба що ти можеш зробити їй приємно і теж отримати від цього задоволення, так можна, і не факт, що треба продовжувати", - каже Дантес.

Фото: Надя Дорофєєва та Володимир Дантес (instagram.com/nadyadorofeeva)

Також артист зізнався, що коли Надя відпочила, то вони не проти пограти в рольові ігри і експериментувати в ліжку - і ось тоді він її якраз починає спокушати.

"Я весь час її зваблюю. Це вічна гра. Це ж класно, коли ти починаєш грати в те, що вона недоторка. А потім ти починаєш сміятися з цього. Це найкайфовіше!", - розповів чоловік Дорофєєвої.

Фото: Надя Дорофєєва та Володимир Дантес (instagram.com/nadyadorofeeva)

Нагадаємо, Надя Дорофєєва в екстремальному міні схвилювала пікантним фото з портретом Позитива.