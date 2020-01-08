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Нежная Надя Дорофеева призналась, чего ждет от нового года

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Певица продемонстрировала уютный лук в пастельных тонах

Многие все еще не могут отойти от новогодних и рождественских праздников, и звезды не исключение. К примеру, на днях Надя Дорофеева пожаловалась, что ее все не отпускает салат "Оливье" - видимо, праздничное застолье удалось! А в новой публикации в своем Instagram участница группы "Время и Стекло" рассказала, чего она ожидает от нового 2020 года.

Надя поделилась снимком, на котором запечатлена в нежном образе в пастельных тонах и несколько странной позе. Певица позирует в розовой тунике, колготках в сеточку и голубых чулках, а также блестящих ботинках на каблуках. Волосы артистки собраны в небрежный хвост.

Она сидит на корточках с серьезным выражением лица, глядя в сторону от камеры. При этом комната, в которой находится Дорофеева, украшена новогодней гирляндой.

Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

"Ценить и радоваться каждому дню. 2020- будь хорошим", - прокомментировала снимок Надя.

Поклонники артистки не оставлись равнодушными и оставили певице много теплых отзывов и пожеланий.

  • Красотка
  • Какие черевички
  • Почему ты такая красивая
  • Идеальная. говорила что розовый не любишь
  • Он будет отличным! Желаю тебе достичь всех целей
  • Любимка
  • Бомба ракета
  • Желаю тебе исполнения всех желаний
  • Будь счастлива, Надь
  • Мой мозг: Семки есть? А если найду????
  • Ты нас этому учишь. спасибо!)
  • Спасибо за то что даришь улыбк
  • Надя как всегда на стиле
  • Надя ты самый лучший мотиватор

Скриншот комментариев (instagram.com/nadyadorofeeva)

Ранее Владимир Дантес рассказал, как он покоряет Надю Дорофееву и поделился подробностями из жизни с любимой женой.

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