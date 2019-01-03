"Не дуже в цьому хороша": Хайді Клум розповіла про стосунки з молодим нареченим

Відео: YouTube/ TheEllenShow

Німецька супермодель і мама чотирьох дітей Хайді Клум, яка зібралася під вінець з гітаристом гурту Tokio Hotel Томом Каулитцем, розкрила деталі роману зі своїм молодим нареченим. Про це вона розповіла в ефірі шоу Еллен Дедженерес.

Програма вийшла на екрани у середу, 2 січня, хоч була записана ще до пропозиції 29-річним артистом руки і серця своїй 45-річній обраниці.

У студії Хайді чесно розповіла про крах двох шлюбів, а також зазначила, що негативний досвід не змусив її розчаруватися в сімейних цінностях і коханні.

Фото: Хайді Клум (instagram.com/heidiklum)

"Я все ще вірю в любов і шлюб, хоча я двічі зазнала в цьому поразку. Думаю, що я не дуже хороша в цьому. Але я зустріла прекрасну людини, подивимося, що з цього вийде", - заявила вона на камеру.

Крім того, Клум зазначила, що у її обранця дуже красиве тіло. У свою чергу, ведуча наголосила, що Хайді зустріла "свою людини" і вони підходять один одному.

Нагадаємо, що пропозицію руки і серця під час новорічних свят отримала популярна українська телеведуча Леся Матвєєва. Вона сказала «так» українському ресторатору Валерію Созановскому.

Раніше, під вінець вирушила українська співачка Міка Ньютон, яка переїхала жити та працювати в Америку. Свято відбулося в шикарному готелі The Mission Inn Hotel & Spa, розташованому в місті Ріверсайд.

До речі, принцеса Монако Шарлотта Казірагі розірвала свої заручини, через пару місяців після народження малюка. Вона відмовила нареченому, кінопродюсеру Димитрію Рассаму. Про причини такого поспішного рішення не повідомляється.

Відео: РБК-Україна