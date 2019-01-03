"Не очень в этом хороша": Хайди Клум рассказала об отношениях с молодым женихом

Видео: YouTube/ TheEllenShow

Немецкая супермодель и мама четверых детей Хайди Клум, которая собралась под венец с гитаристом группы Tokio Hotel Томом Каулитцем, раскрыла детали романа со своим молодым женихом. Об этом она рассказала в эфире шоу Эллен Дедженерес.

Программа вышла на экраны в среду, 2 января, хоть записана была еще до предложения 29-летним артистом руки и сердца своей 45-летней избраннице.

В студии Хайди, не тая, рассказала о крахе двух браков, а также отметила, что негативный опыт не заставил ее разочароваться в семейных ценностях и любви.

Фото: Хайди Клум (instagram.com/heidiklum)

"Я все еще верю в любовь и брак, хотя я дважды потерпела в этом поражение. Думаю, что я не очень в этом хороша. Но я встретила прекрасного человека, посмотрим, что из этого выйдет", - заявила она на камеру.

Кроме того, Клум отметила, что у ее избранника очень красивое тело. В свою очередь, ведущая подчеркнула, что Хайди встретила "своего человека" и они подходят друг другу.

Напомним, что предложение руки и сердца во время новогодних праздников получила популярная украинская телеведущая Леся Матвеева. Она сказала «да» украинскому ресторатору Валерию Созановскому.

Ранее, под венец отправилась украинская певица Мика Ньютон, которая перебралась жить и работать в Америку. Торжество состоялось в шикарном отеле The Mission Inn Hotel & Spa, расположеном в городе Риверсайд.

К слову, принцесса Монако Шарлотта Казираги расторгла свою помолвку, спустя пару месяцев после рождения малыша. Она отказала жениху, кинопродюсеру Димитрию Рассаму. О причинах столь скоропалительного решения не сообщается.

Видео: РБК-Украина