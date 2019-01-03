Принцесса Монако отменила свадьбу через 2 месяца после рождения сына

Фото: Шарлотта Казираги (Getty Images)

Шарлотта Казираги рассталась с французским продюсером Дмитрием Рассамом

Внучка легендарной актрисы Грейс Келли и племянница князя Монако Альбера II Шарлотта Казираги разорвала помолвку со своим женихом, известным кинопродюсером Димитрием Рассамом. Причем всего два месяца назад у пары родился общий ребенок. Об этом сообщает испанское издание HOLA!

32-летняя принцесса Монако и ее 36-летний избранник собирались пожениться еще в июне 2018 года, но решили повременить со свадьбой до рождения ребенка. 23 октября Шарлотта родила их сына. Причины расставания пока неизвестны.

Фото: Шарлотта Казираги и Димитрий Рассам (Getty Images)

О романе Шарлотты и Димитрия стало известно весной 2017 года. Тогда папарацци впервые запечатлели пару вместе на прогулке в Париже.

Напомним, и у Шарлотты, и у Димитрия есть дети от предыдущих отношений: Шарлотта воспитывает 5-летнего сына Рафаэля от французского актера Гада Эльмалеха, а Димитрий — 7-летнюю дочь Дарью от российской модели Марии Новоселовой.

Фото: Шарлотта Казираги и Димитрий Рассам (Getty Images)

Отметим, что у Шарлотты официально нет королевского титула, но ее называют некоронованной принцессой Монако. За ее историей любви с Дмитрием Рассамом – сыном звезды французского кино Кароль Буке – следил весь мир, ведь Шарлотта увела его из семьи, разбив его брак с русской моделью Машей Новоселовой.

Фото: Шарлотта Казираги (nstagram.com/charlottexcasiraghi)

Шарлотта Казираги - одиннадцатая в очереди на престол Монако. Девушка ведет активную светскую жизнь и занимается благотворительным фондом имени своей бабушки Грейс Келли, а кроме того снимается для глянцевых журналов и рекламных кампаний.

Фото: Шарлотта Казираги (nstagram.com/charlottexcasiraghi)

Напомним, ранее американскач светская львица Пэрис Хилтон разорвала помолвку с женихом, актером Крисом Зилкой. По словам информаторов, Хилтон и Зилка в ближайшее время сконцентрируются на работе.

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