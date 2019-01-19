Нацвідбір на Євробачення 2019: чому LAUD хоче реваншу і що його об'єднує з Джамалою

Фото: (колаж РБК-Україна)

Напередодні однієї з головних музичних подій року, Націоналного відбору на Євробачення 2019, ми розповідаємо про тох, хто бажає представити Україну на престижному конкурсі

До старту Національного відбору на конкурс Євробачення 2019 залишилося всього три тижні, тому ми вирішили розповісти про тих, хто побореться за право представити нашу країну в Ізраїлі. Серед 16-ти кандидатів є як новачки, так і ті, кого вже встиг побачити і полюбити український слухач. Так, для 21-річного співака, який виступає під творчим псевдонімом LAUD (Владислав Каращук), Нацвідбір стане другою спробою відправитися представляти Україну на престижному конкурсі.

LITE зібрав найцікавіші факти про артиста, його творчий шляху і особисте.

Владислав народився 14 жовтня 1997 року в Києві. Кращук є вихованцем творчого центру "Парадіз" і екс-вокалістом колективу VA Project.

LAUD (фото: instagram.com/laud_vk)

Тяга до музику у Влада виявилася ще з дитинства і це не дивно, адже він є онуком відомого українського піаніста Віталія Каращука. З п'яти років хлопець брав уроки гри на гітарі, а з семи став серйозно займатися вокалом у дитячій студії "Співайко", а також закінчив столичну музичну школу №7 по цих двох напрямках і Київський інститут музики ім. Глієра за напрямом "вокал".

LAUD (фото: instagram.com/laud_vk)

LAUD – неодноразовий лауреат багатьох престижних українських і міжнародних фестивалів і конкурсів, серед яких "Слов'янський базар", "Чорноморські ігри" та інші. Він також є фіналістом Нацотборов на "Дитяче Євробачення" 2007, 2008, 2009 років.

LAUD (фото: instagram.com/laud_vk)

У 2015 році співак став учасником популярного фестивалю Alfa Jazz Fest, а в 2016 році вирішив спробувати свої сили на популярному вокальному проекті Голос країни, де був у команді Івана Дорна та успішно дійшов до фіналу.

Відео: YouTube/Голос країни

Варто відзначити, що своїм наставником саме Дорна Каращук вибрав не дарма. У далекому 2011 році юний Влад виступив з музикантом на одній сцені на дитячій "Новій хвилі", заспівавши його хіт "Ненавижу".

Відео: YouTube/Vlad Karaschuk

Після участі у відомому вокальному шоу навесні 2017-го року він підписав контракт з продюсером Джамали Ігорем Тарнопольским і музичним лейблом Enjoy Records. Після цього LAUD голосно заявив про себе, виступивши на розігріві у співачки на сцені київського Палацу Спорту 12 травня 2017.

LAUD і Джамала (фото: instagram.com/laud_vk)

Вже в липні 2017 року артист представив свій дебютний кліп "У цю ніч", а в грудні - ще одну відеороботу на композицію "Не залишай".

Відео: YouTube/LAUD

В 2018 році LAUD відправився на Національний відбір на конкурс Євробачення 2018 з піснею Waiting і навіть зайняв четверте місце.

Відео: YouTube/LAUD

23 жовтня 2018 року співак представив свій перший альбом "Музика", куди увійшло 12 треків – дев'ять з них українською мовою, дві – російською і одна – англійською.

До речі, до різдвяних свят 2019 LAUD з Джамалою та іншими популярними українськими артистам виконали запальну колядку в стилі реп і зняли на неї кліп.

LAUD, YARMAK, ALINA PASH, DEN DA FUNK, FAME, MR MAKOUNDI, JAMALA (фото: instagram.com/laud_vk)

Відео: YARMAK, ALINA PASH, DEN DA FUNK, LAUD, FAME, MR MAKOUNDI, JAMALA - Добрий вечір(prod. by Fame)/Youtube

Цікаво, що у Влада є досвід зйомок у кіно. Так, він зіграв епізодичну роль в серіалі "Хороший хлопець", де став зірковим тренером шоу "Голос".

Владислав Каращук в ролі тренера проекту "Голос" (фото: vk.com/vladkaraschuk)

В інтерв'ю порталу STB.ua LAUD прочинив завісу таємниці і розповів, чому вирішив знову спробувати свої сили на Нацвідборі. Хлопець переконаний, що саме він поїде представляти Україну в Ізраїлі.

"В минулому році я не виграв відбір. Але я звик доводити всі справи до кінця. Впевнений, що LAUD обов'язково буде представляти Україну на Євробаченні. 2018-й був для мене дуже плідним. Ми випустили дебютний альбом "Музика", два кліпи, зіграли кілька великих сольних виступів і виступали на фестивалях. Тепер хочеться всі свої напрацювання показати публіці. Особливо нову пісню "2 дні", - поділився він своїми досягненнями.

LAUD (фото: instagram.com/laud_vk)

Також артист зазначив, що готує яскравий, вражаючий і цікавий номер, але подробиці поки розкривати не буде – нехай глядач здивується.

На творчі звершення хлопця надихають вечірки, спілкування з цікавими людьми і, звичайно ж, кохання. У артиста немає певного жіночого ідеалу, але головне, щоб між ним і обраницею проскочила іскра. В дівчатах він цінує почуття гумору, присутність сарказму і наявність позитиву, а також звертає увагу на посмішку.

Нагадаємо, що LITE вже познайомив читачів з біографією учасника Нацвідбору на Євробачення 2018 по імені KHAYAT і розповів, що пов'язує співака з легендарним Святославом Вакарчуком.

До речі, ми також зібрали цікаві факти про учасника Нацвідбору, сольного співака Ivan NAVI.

Також читайте про творчий дует сестер-близнюків з Криму Anna-Maria, які мають намір представити нашу країну у травні на Євробаченні 2019 в Тель-Авіві.