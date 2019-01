Нацотбор на Евровидение 2019: как Кузьма открыл талант певца Ivan NAVI

Фото: (коллаж РБК-Украина)

Мы собрали интересные факты и яркие фото претендента на победу в Нацотборе

Недавно стали известны все участники Национального отбора на Евровидение 2019. 16 исполнителей схлестнутся в схватке за право представлять Украину на престижном песенном конкурсе, который пройдет с 14 по 18 мая в Израиле (Тель-Авив).

Одним из претендентов на победу является 26-летний исполнитель в стиле поп и house Иван Сяркевич, который выступает под сценическим псевдонимом Ivan NAVI.

Ivan NAVI (Иван Сяркевич). Фото: instagram.com/ivan_naviofficial

Певец уже представил песню, с которой он поборется за право выступать на конкурсе. Интересно, что она на английском языке, хотя ранее артист пел исключительно на украинском.

Автором слов песни All For The Love выступила Нана Ковалева, а музыку написал сам Иван. Поклонники в целом высоко оценили композицию и написали, что она просто бомбезная. Некоторым она напомнила творчество Тимберлейка и даже Энрике Иглесиаса.

Видео: Ivan NAVI - All For The Love [ EUROVISION 2019 ] /Youtube

Ivan NAVI также рассказал, каким будет его номер на Нацотборе. "Я хочу, чтобы он был эмоциональным, легким и "воздушным", поэтому технологически перегружать его точно не будем. Самое главное – это передать со сцены настроение песни", - отметил певец.

LITE собрал яркие фото Ivan NAVI и интересные факты о нем.

Иван родом из Львова, причем родился и жил в довольно криминальном районе. Это стало одной из причин, почему он в детстве занимался боксом. Но параллельно мальчик увлекался и музыкой - он пять лет проучился в музыкальной школе в классе игры на аккордеоне.

После школы Сяркевич поступил во Львовский институт менеджмента на специальность "маркетолог" и успешно получил диплом.

Ivan NAVI (Иван Сяркевич). Фото: instagram.com/ivan_naviofficial

Однако любовь к музыке победила, и с 2011 года он начал активно пробовать свои силы в различных талант-шоу и конкурсах. На телеканале "Интер" артист был участником проекта "Шоу №1", позже стал полуфиналистом "Голосу країни" на "1+1" (команда Олега Скрипки).

Видео: Іван Сяркевич з піснею 'Гей, соколи' (youtube.com/Голос країни)

В 2015 году молодой талант попробовал свои силы в шоу "Співай як зірка". Именно там Ивана заметил Кузьма Скрябин и предложил парню звучное сценическое имя — Ivan NAVI. Отметим, что NAVI – это имя Иван английскими буквами наоборот. С тех пор именно Кузьма остается главным примером для артиста, ведь он вдохновлял его на творческие достижения и плодотворную работу.

Ivan NAVI (Иван Сяркевич). Фото: instagram.com/ivan_naviofficial

Весной 2016 Иван начал сотрудничество с продюсерским центром MOVA Music и представил свой первый клип на песню "Такі молоді". При этом композиция больше полугода держалась на первых строчках радиочартов FDR та Tophit.ru.

Видео: Ivan NAVI - Такі Молоді (youtube.com/Ivan NAVI)

В том же году исполнитель выпустил еще одну песню и клип "Закохуюсь", которая также стала хитом на радио.

Уже в 2017 году Ивана номинируют в категории "Открытие года" музыкальной премии YUNA. А в 2018 году Ivan NAVI попал в номинацию "Лучший исполнитель" этой престижной премии. В том же году певца номинировали на премию "Золотая Жар-птица" в категории "Прорыв года".

В октябре 2018 исполнитель презентовал свой первый альбом "Такі молоді", в который вошли 18 песен. Среди композиций — переписанная песня "Птахи" группы "Скрябин".

Ivan NAVI (Иван Сяркевич). Фото: instagram.com/ivan_naviofficial

На данный момент на счету исполнителя уже 9 хитов и 6 видеоклипов, которые транслируют на топовых музыкальных каналах.

Видео: Ivan NAVI ft. Марія Яремчук — Хімія (youtube.com/Ivan NAVI)

По словам Ивана, он стремится выйти на международный уровень, чтобы Украину узнавали не только благодаря поэтам и спортсменам, но и певцам.

Интересно, что главный талисман парня – бейсболка на голове, без которой его сложно представить. Певец признается, что она спасает его от того, чтобы волосы не лезли в глаза.

Читайте также об еще одном конкурсанте Национального отбора на Евровидении 2019. Узнайте, кто такой KHAYAT и что у него общего с Вакарчуком.

Мы также собрали несколько фактов о жизни и творчестве сестер-близнецов из Крыма Anna-Maria, которые также поборются за право представлять Украину на Евровидении 2019 в Израиле.

Напомним, что в прямых эфирах оценивать выступления участников в Нацотборе будут Джамала, Андрей Данилко и Евгений Филатов. Музыкальный продюсер отбора стал Руслан Квинта, а ведущим будет несравнимый Сергей Притула.