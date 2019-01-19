Нацотбор на Евровидение 2019: почему LAUD хочет реванша и что его объединяет с Джамалой

До старта Национального отбора на конкурс Евровидение 2019 осталось всего три недели, поэтому мы решили рассказать о тех, кто поборется за право представить нашу страну в Израиле. Среди 16-ти кандидатов есть как новички, так и те, кого уже успел узнать и полюбить украинский слушатель. Так, для 21-летнего певца, выступающего под творческим псевдонимом LAUD (Владислав Каращук) Нацотбор станет второй попыткой отправиться представлять Украину на престижном конкурсе.

LITE собрал самые интересные факты об артисте и его творческом пути.

Владислав родился 14 октября 1997 года в Киеве. Кращук является воспитанником творческого центра "Парадиз" и экс-вокалистом коллектива VA Project.

​​​​​​​ LAUD (фото: instagram.com/laud_vk)​​​​​​​

Тяга к музыку у Влада проявилась еще с детства и это не удивительно, ведь он является внуком известного украинского пианиста Виталия Каращука. С пяти лет парень брал уроки игры на гитаре, а с семи стал серьезно заниматься вокалом в детской студии "Співайко", а также окончил столичную музыкальную школу №7 по этим двум направлениям и Киевский институт музыки им. Глиера по направлению "вокал".

​​​​​​​ LAUD (фото: instagram.com/laud_vk)​​​​​​​

LAUD – неоднократный лауреат многих престижных украинских и международных фестивалей и конкурсов, среди которых "Славянский базар", "Черноморские игры" и прочие. Он также является финалистом Нацотборов на "Детское Евровидение" 2007, 2008, 2009 годов.

​​​​​​​ LAUD (фото: instagram.com/laud_vk)​​​​​​​

В 2015 году певец стал участником популярного фестиваля Alfa Jazz Fest, а в 2016 году решил попробовать свои силы на популярном вокальном проекте Голос країни, где был в команде Ивана Дорна и успешно дошел до финала.

Видео: YouTube/Голос країни

Стоит отметить, что своим наставником именно Дорна Каращук выбрал не зря. В далеком 2011 году юный Влад выступил с музыкантом на одной сцене на детской "Новой волне", спев его хит "Ненавижу".

Видео: YouTube/Vlad Karaschuk

После участия в известном вокальном шоу весной 2017-го года он подписал контракт с продюсером Джамалы Игорем Тарнопольским и музыкальным лейблом Enjoy Records. После этого LAUD громко заявил о себе, выступив на разогреве у певицы на сцене киевского Дворца Спорта 12 мая 2017.

LAUD и Джамала (фото: instagram.com/laud_vk)​​​​​​​

Уже в июле 2017 года артист представил свой дебютный клип "У цю ніч", а в декабре - еще одну видеоработу на композицию "Не залишай".

Видео: YouTube/LAUD

В 2018 году LAUD отправился на Национальный отбор на конкурс Евровидение 2018 с песней Waiting и даже занял четвертое место.

Видео: YouTube/LAUD

23 октября 2018 года певец представил свой первый альбом "Музыка", куда вошло 12 треков – девять из них на украинском языке, две – на русском и одна – на английском.

К слову, к рождественским праздникам 2019 LAUD с Джамалой и другими популярными украинскими артистам исполнили зажигательную колядку в стиле рэп и сняли на нее клип.

​​​​​​​ LAUD, YARMAK, ALINA PASH, DEN DA FUNK, FAME, MR MAKOUNDI, JAMALA (фото: instagram.com/laud_vk)​​​​​​​

Видео: YARMAK, ALINA PASH, DEN DA FUNK, LAUD, FAME, MR MAKOUNDI, JAMALA - Добрий вечір(prod. by Fame)/Youtube

Интересно, что у Влада имеется опыт съемок в кино. Так, он сыграл эпизодическую роль в сериале "Хороший парень", где стал звездным тренером шоу "Голос".

Владислав Каращук в роли тренера проекта "Голос" (фото: vk.com/vladkaraschuk)

В интервью порталу STB.ua LAUD приоткрыл завесу тайны и рассказал, почему решил снова попробовать свои силы на Нацотборе. Парень убежден, что именно он поедет представлять Украину в Израиле.

"В прошлом году я не выиграл отбор. Но я привык все дела доводить до конца. Уверен, что LAUD обязательно будет представлять Украину на Евровидении. 2018-й был для меня очень плодотворным. Мы выпустили дебютный альбом "Музика", два клипа, сыграли несколько больших сольников и выступали на фестивалях. Теперь хочется все свои наработки показать публике. Особенно новую песню "2 дні", - поделился он своими достижениями.

​​​​​​​ LAUD (фото: instagram.com/laud_vk)​​​​​​​

Также артист отметил, что готовит яркий, впечатляющий и интересный номер, но подробности пока раскрывать не будет – пусть зритель удивится.

На творческие свершения парня вдохновляют вечеринки, общение с интересными людьми и, конечно же, любовь. У артиста нет определенного женского идеала, но главное, чтобы между ним и избранницей проскочила искра. В девушках он ценит чувство юмора, присутствие сарказма и наличие позитива, а также обращает внимание на улыбку.

Напомним, что LITE уже познакомил читателей с биографией участника Нацотбора на Евровидение 2018 по имени KHAYAT и рассказал, что связывает певца с легендарным Святославом Вакарчуком.

К слову, мы также собрали интересные факты об участнике Нацотбора, сольном певце Ivan NAVI.

Также читайте о творческом дуэте сестер-близнецов из Крыма Anna-Maria, которые намерены представить нашу страну в мае на Евровидении 2019 в Тель-Авиве.