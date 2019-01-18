Нацотбор на Евровидение 2019: "огненный"дуэт сестер-близнецов Anna-Maria 

ANNA MARIA - My Road (Eurovision Ukraine 2019)/Youtube

Анна и Мария — сестры из Крыма , которые в первый раз вышли на сцену в 1994 году, тогда они участвовали в конкурсе близнецов. Шестилетние девочки стали победительницами, это и стало первой ступенькой на пути к славе. Позже были выступления в Украине и заграницей, записи клипов и популярность. В этом году девушки решили взять новую высоту и поучаствовать в Национальном отборе для того, чтобы представить Украину на конкурсе Евровидение в 2019 году в Израиле.

LITE подготовил несколько фактов о жизни и творчестве сестер.

Фото: Песня, с которой Anna-Maria выступят на Нацотборе, называется My Road (instagram.com/annamariaduet)

1. На творчество самых молодых Заслуженных артисток АР Крым вдохновляет море.

"Море - это наша любовь. Так хочется надышаться рядом с ним, так хочется подольше на него смотреть и слушать. Море вдохновляет. Хотим поделиться, что многие песни родились именно рядом с этой стихией!", - утверждают девушки.

Фото: "Сейчас для нас наступает очень волнующее и интересное время", - говорят сестры (instagram.com/annamariaduet)

2. А вот, когда они говорят о своем характере, в качестве ассоциации приходит другая стихия — огненная.

"Свои характеры (несмотря на то, что они все-таки отличаются) можем сравнить с огнём. Кто с нами знаком чуть ближе может подтвердить. И всегда было и будет интересно поддерживать этот огонь внутри. Что называется гореть! Жить, а не существовать", - таков девиз артисток.

Фото: "Мы готовимся к Новому празднику. Для нас это – Евровидение", - так отзываются Мария и Анна о предстоящем конкурсе (instagram.com/annamariaduet)

3. Близняшки не только прекрасно поют, но и хорошо разбираются в законах. Певицы имеют два образования — музыкальное и юридическое, и одно и другое высшее учебное заведение сестры окончили на отлично.

Фото: Дуэт Anna-Maria поет песни на 20 языках мира (instagram.com/annamariaduet)

4. Композиция My road, которую сестры выбрали для участия в Нацотборе для исполнительниц не просто песня для Евровидения, это песня об их жизни, о них самих.

"Мы идём своей дорогой. Пытаемся найти свой дом, свой стимул, смысл жизни. Часто сворачиваем не туда, выбираем ложное направление. Спотыкаемся, ошибаемся, но все равно продолжаем идти... И в какой-то момент понимаем, что нужно просто не останавливаться.

Движение, пусть медленное, но постоянное, как пульс, как биение сердца. Дорога и есть наш дом. Где километры складываются в стихи и песни, где звук мотора и колёс становится музыкой", - таков истинный смысл слов конкурсной композиции по словам Анны и Марии.

Фото: "Начинаем марафон – подготовку, каждый день - репетиции, занятия вокалом, занятия спортом, а самое главное – настрой", - считают артистки (instagram.com/annamariaduet)

5. А еще сестры большие оптимистки, которые верят в себя. Возможно, эта вера поможет им дойти до победы. А пока еще один оптимистичный жизненный мотивирующий совет от дуэта Anna-Maria.

"Чтобы на утро просыпаться в хорошем настроении, нужно ложиться с улыбкой на лице", - уверены сестры.

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