Нацвідбір на Євробачення 2019: як Кузьма відкрив талант співака Ivan NAVI

Ми зібрали цікаві факти і яскраві фото претендента на перемогу в Нацвідборі

Нещодавно стали відомі всі учасники Національного відбору на Євробачення 2019. 16 виконавців зійдуться в сутичці за право представляти Україну на престижному пісенному конкурсі, який пройде з 14 по 18 травня в Ізраїлі (Тель-Авів).

Одним з претендентів на перемогу є 26-річний виконавець в стилі поп і house Іван Сяркевич, який виступає під сценічним псевдонімом Ivan NAVI.

Ivan NAVI (Іван Сяркевич). Фото: instagram.com/ivan_naviofficial

Співак вже представив пісню, з якою він побореться за право виступати на конкурсі. Цікаво, що вона англійською мовою, хоча раніше артист співав виключно українською.

Автором слів пісні All For The Love виступила Нана Ковальова, а музику написав сам Іван. Шанувальники у цілому високо оцінили композицію і написали, що вона просто бомбезна. Деяким вона нагадала творчість Тімберлейка і навіть Енріке Іглесіаса.

Відео: Ivan NAVI - All For The Love [ EUROVISION 2019 ] /Youtube

Ivan NAVI також розповів, яким буде його номер на Нацвідборі. "Я хочу, щоб він був емоційним, легким і "повітряним", тому технологічно перевантажувати його точно не будемо. Найголовніше – це передати зі сцени настрій пісні", - зазначив співак.

LITE зібрав яскраві фото Ivan NAVI і цікаві факти про нього.

Іван родом зі Львова, причому народився і жив у досить кримінальному районі. Це стало однією з причин, чому він у дитинстві займався боксом. Але паралельно хлопчик захоплювався і музикою - він п'ять років навчався в музичній школі в класі гри на акордеоні.

Після школи Сяркевич поступив у Львівський інститут менеджменту на спеціальність "маркетолог" і успішно отримав диплом.

Ivan NAVI (Іван Сяркевич). Фото: instagram.com/ivan_naviofficial

Проте любов до музики перемогла, і з 2011 року він почав активно пробувати свої сили в різних талант-шоу і конкурсах. На телеканалі "Інтер" артист був учасником проекту "Шоу №1", пізніше став півфіналістом "Голосу країни" на "1+1" (команда Олега Скрипки).

Відео: Іван Сяркевич з піснею 'Гей, соколи' (youtube.com/Голос країни)

У 2015 році молодий талант спробував свої сили у шоу "Співай як зірка". Саме там Івана помітив Кузьма Скрябін і запропонував хлопцеві звучне сценічне ім'я — Ivan NAVI. Зазначимо, що NAVI – це ім'я Іван англійськими літерами навпаки. З тих пір саме Кузьма залишається головним прикладом для артиста, адже він надихав його на творчі досягнення та плідну роботу.

Ivan NAVI (Іван Сяркевич). Фото: instagram.com/ivan_naviofficial

Навесні 2016 Іван почав співпрацю з продюсерським центром MOVA Music і представив свій перший кліп на пісню "Такі молоді". При цьому композиція більше півроку трималася на перших рядках радіочартів FDR та Tophit.ru.

Відео: Ivan NAVI - Такі Молоді (youtube.com/Ivan NAVI)

У тому ж році виконавець випустив ще одну пісню і кліп "Закохуюсь", яка також стала хітом на радіо.

Вже в 2017 році Івана номінують в категорії "Відкриття року" музичної премії YUNA. А в 2018 році Ivan NAVI потрапив у номінацію "Кращий виконавець" цієї престижної премії. У тому ж році співака номінували на премію "Золота Жар-птиця" в категорії "Прорив року".

У жовтні 2018 виконавець презентував свій перший альбом "Такі молоді", в який увійшло 18 пісень. Серед композицій — переписана пісня "Птахи" групи "Скрябін".

Ivan NAVI (Іван Сяркевич). Фото: instagram.com/ivan_naviofficial

На даний момент на рахунку виконавця вже 9 хітів і 6 відеокліпів, які транслюють на топових музичних каналах.

Відео: Ivan NAVI ft. Марія Яремчук — Хімія (youtube.com/Ivan NAVI)

За словами Івана, він прагне вийти на міжнародний рівень, щоб Україну впізнавали не тільки завдяки поетам і спортсменам, але і співакам.

Цікаво, що головний талісман хлопця – бейсболка на голові, без якої складно уявити. Співак зізнається, що вона рятує його від того, щоб волосся не лізло в очі.

Нагадаємо, що в прямих ефірах оцінювати виступи учасників у Нацвідборі будуть Джамала, Андрій Данилко та Євген Філатов. Музичний продюсер відбору Руслан Квінта, а ведучим буде незрівнянний Сергій Притула.