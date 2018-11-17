Настю Каменських помітили в обіймах відомого співака (фото)

Фото: (instagram.com/kamenskux)

Артистка зробила знімок з Ozuna на врученні Latin Grammy 2018

Відома українська виконавиця Настя Каменських, яка нещодавно вирушила на вручення премії Latin Grammy 2018 в Лас-Вегас, США, з'явилася на знімку із відомим пуерторіканським співаком Осуной (Ozuna). Фотографію вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Артистка нічого не написала у підписі до фото, вказала тільки артиста, з яким вона зображена.

Фото: Настя Каменських і Ozuna (instagram.com/kamenskux)

Цікаво, що у Осуни понад 11 мільйонів передплатників у соціальній мережі. На сьогоднішній день Осуна є одним з найбільш популярних іспаномовних артистів на відеохостингу, сумарна кількість переглядів на його каналі перевищує 7,5 мільярдів, а всіх кліпів в цілому 10 мільярдів.

Пізніше артистка з'явилася в обіймах іншого співака. Дівчина заспівала з ним всесвітньо відому іспанську пісню.

"Мої батьки працювали в Українському національному хорі, і у них було багато гастролей в Мексиці! Коли ми святкували щось, вони завжди співали Semino Rossi - Cucurrucucu Paloma! Це велика честь тут, в Лас-Вегасі співати з відомими у всьому світі артистами!" — підписала відео артистка.

Скріншот поста облікового запису instagram.com/kamenskux

Відео: (instagram.com/kamenskux)

Нагадаємо, що раніше Лорак розговорилася на камеру.

До цього Каменських приголомшила шанувальників яскравим вбранням.

Відео: (video.rbc.ua)