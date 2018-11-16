"На занавески похоже": наряд Каменских вызвал неоднозначную реакцию в сети

Певица посетила музыкальное мероприятие в Лас-Вегасе
Популярная украинская певица Настя Каменских, которая поразила "леопардовым" образом, вызвала неоднозначную реакцию у фанов нарядом, который она выбрала для выхода в свет. Снимками с мероприятия артистка поделилась у себя в Instagram.
Звезда, которая сейчас выступает под именем NK, отправилась покорять Америку. Каменских посетила 19-ю ежегодную церемонию награждения премии Latin GRAMMY Awards в Лас-Вегасе.
Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)
В подписи к фото Настя отметила, что для нее большая честь стать первым артистом, представляющим Украину на этом мероприятии, а также поблагодарила дизайнера своего платья.
Скриншот поста (instagram.com/kamenskux)
Певица вышла на красную дорожку в ярком платье необычного кроя оранжево-розового цвета с длинным подолом и одним оголенным плечом.
На втором снимке Каменских позирует с латиноамериканским певцом Ozuna.
Фото: Настя Каменских и Ozuna (instagram.com/kamenskux)
Мнения подписчиков относительно наряда Насти разделились. Некоторые отметили, что платье просто шикарное и ей идет, однако другие сравнили его с занавесками.
"Настя может и супер, но платье ужас, как можно такое одеть, на занавески похоже", "Что за карнавальное платье?", "Платье ужасное", - пишут одни.
"Красуня", "Очень очень красивенное платье", - возражают другие фолловеры.
Скриншот комментариев (instagram.com/kamenskux)
Напомним, ранее мы писали, что Сергей Притула пробовал соблазнить Настю Каменских на сольную карьеру.
Кстати, Настя Каменских стала номинанткой музыкальной премии M1 Music Awards 2018 в нескольких категориях, включая "Певицу года".
Видео: РБК-Украина