"На занавески похоже": наряд Каменских вызвал неоднозначную реакцию в сети

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Певица посетила музыкальное мероприятие в Лас-Вегасе

Популярная украинская певица Настя Каменских, которая поразила "леопардовым" образом, вызвала неоднозначную реакцию у фанов нарядом, который она выбрала для выхода в свет. Снимками с мероприятия артистка поделилась у себя в Instagram.

Звезда, которая сейчас выступает под именем NK, отправилась покорять Америку. Каменских посетила 19-ю ежегодную церемонию награждения премии Latin GRAMMY Awards в Лас-Вегасе.

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

В подписи к фото Настя отметила, что для нее большая честь стать первым артистом, представляющим Украину на этом мероприятии, а также поблагодарила дизайнера своего платья.

Скриншот поста (instagram.com/kamenskux)

Певица вышла на красную дорожку в ярком платье необычного кроя оранжево-розового цвета с длинным подолом и одним оголенным плечом.

На втором снимке Каменских позирует с латиноамериканским певцом Ozuna.

Фото: Настя Каменских и Ozuna (instagram.com/kamenskux)

Мнения подписчиков относительно наряда Насти разделились. Некоторые отметили, что платье просто шикарное и ей идет, однако другие сравнили его с занавесками.

"Настя может и супер, но платье ужас, как можно такое одеть, на занавески похоже", "Что за карнавальное платье?", "Платье ужасное", - пишут одни.

"Красуня", "Очень очень красивенное платье", - возражают другие фолловеры.

Скриншот комментариев (instagram.com/kamenskux)

Напомним, ранее мы писали, что Сергей Притула пробовал соблазнить Настю Каменских на сольную карьеру.

Кстати, Настя Каменских стала номинанткой музыкальной премии M1 Music Awards 2018 в нескольких категориях, включая "Певицу года".

Видео: РБК-Украина