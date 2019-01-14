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"Нарешті можна спорт": Регіна Тодоренко похвалилася відео з тренажерного залу

Lite » Новини шоу-бізнесу 14.01.2019 - 15:35
"Нарешті можна спорт": Регіна Тодоренко похвалилася відео з тренажерного залу
Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Для початку занять співачка вибрала легкі навантаження

На своїй сторінці в Instagram телеведуча і співачка Регіна Тодоренко, яка нещодавно зізналася скільки кілограм вона набрала за вагітність, розповіла своїм підписникам про те, що вона вже зайнялася своєю фігурою після пологів. В Instagram-stories вона опублікувала відео з тренажерного залу, в якому займалася на кардіотренажерах зі своїм чоловіком Владом Топаловим.

&quot;Нарешті можна спорт&quot;: Регіна Тодоренко похвалилася відео з тренажерного залу

Скріншот: storis-публікація Регіни Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

"Приїхала мама і у мене є всього півтори години на спорт. Чоловік вивіз мене покачати попу, але її поки ще немає вона в'яла і старезна", - пожартувала співачка над своєю фігурою.

&quot;Нарешті можна спорт&quot;: Регіна Тодоренко похвалилася відео з тренажерного залу

Скріншот: storis-публікація Регіни Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

"Нарешті-то можна спорт", - підписала телеведуча одне з відео.

"Ось так проходять мої заняття", - сказала вона, пританцьовуючи в спортивних бриджах і топі, які підкреслили фігуру молодої мами. Підписникам Регіна показала тільки частину тренування - трохи кардионагрузок, після яких вона вирушила в басейн.

&quot;Нарешті можна спорт&quot;: Регіна Тодоренко похвалилася відео з тренажерного залу

Скріншот: storis-публікація Регіни Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

"А тепер поплили", - оголосила Регіна, роблячи селфи-відео в купальнику і в окулярах для плавання.

Читайте також, чоловік Регіни Тодоренко — Влад Топалов після пологів дружини, виглядає змарнілим і виснаженим, відзначили шанувальники зіркової пари в соцмережах. Вони вважають, що недосип і догляд за маленькою дитиною зіпсували зовнішність співака, і він став виглядати старше.

Крім того, співак Влад Топалов "засвітився" в обіймах моделі, спровокувавши масу чуток і домислів, які сама модель не стала спростовувати.

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