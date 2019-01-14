"Нарешті можна спорт": Регіна Тодоренко похвалилася відео з тренажерного залу

Для початку занять співачка вибрала легкі навантаження
На своїй сторінці в Instagram телеведуча і співачка Регіна Тодоренко, яка нещодавно зізналася скільки кілограм вона набрала за вагітність, розповіла своїм підписникам про те, що вона вже зайнялася своєю фігурою після пологів. В Instagram-stories вона опублікувала відео з тренажерного залу, в якому займалася на кардіотренажерах зі своїм чоловіком Владом Топаловим.
Скріншот: storis-публікація Регіни Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)
"Приїхала мама і у мене є всього півтори години на спорт. Чоловік вивіз мене покачати попу, але її поки ще немає вона в'яла і старезна", - пожартувала співачка над своєю фігурою.
Скріншот: storis-публікація Регіни Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)
"Нарешті-то можна спорт", - підписала телеведуча одне з відео.
"Ось так проходять мої заняття", - сказала вона, пританцьовуючи в спортивних бриджах і топі, які підкреслили фігуру молодої мами. Підписникам Регіна показала тільки частину тренування - трохи кардионагрузок, після яких вона вирушила в басейн.
Скріншот: storis-публікація Регіни Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)
"А тепер поплили", - оголосила Регіна, роблячи селфи-відео в купальнику і в окулярах для плавання.
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