"Мы шведская семья": муж Тодоренко "засветился" в объятиях модели

Фото: Влад Топалов (instagram.com/vladtopalovofficial)

Красотка поделилась "компрометирующим" видео с Топаловым в сети

В сети разгорается скандал вокруг семьи украинской ведущей Регины Тодоренко и российского певца Влада Топалова - поклонники заподозрили артиста в измене супруге и матери его сына. Причиной стало видео, которое опубликовала в на своей странице в Instagram модель и светская львица Кира Арсенина - на нем она нежно прижимается к Топалову.

"А когда-то я зажигала под его песни", - написала красотка под публикацией.

Видео: (instagram.com/arseninakira)

"Компрометирующее" видео дало повод заподозрить Влада и Киру в романе и вызвало обсуждения в комментариях.

Многие пользователи сети раскритиковали девушку, напомнив ей, что у Топалова есть законная жена и маленький ребенок.

При этом сама Арсенина на вопрос одного из подписчиков, являются ли они парой, иронично ответила: "Ну конечно, теперь мы шведская семья!!! Малыша втроем воспитываем".

Скриншот комментариев: (instagram.com/arseninakira)

"Че ты трешься об чужого мужа", "Так прижалась п*здец. У него жена и ребенок. Такие ТВАРИ бабы есть все же, а!! Фу!", "Я бы глаза на одно место натянула той, которая к моему мужику так прижималась", "Влад, ну как же тебе не стыдно??! Я просто не понимаю... Зачем ты так обращаешься с Региной??? У вас прекрасный ребенок, но ты, как будто бы и не знаешь, что он есть у тебя...", - возмущаются фолловеры.

Скриншот комментариев: (instagram.com/arseninakira)

Впрочем, нашлось и немало таких, которые поддержали модель и отметили, что они хорошо смотрятся вместе. Другие же и вовсе заявили, что Влад ее недостоин.

"Ты украшаешь любого мужчину", "Этот Топалов Вас мадам не достоин!", "Ты просто идеальна!! и рядом с тобой я вижу парня гораздо круче ,чем Влад", "Милая. Ты достойна лучшего, чем Влад. Дай Бог, чтобы ты была счастлива. Мне нравится твоя искренность, красотка", "Красиво смотритесь", "Кира... зачем такому красивому человеку как ты .. такой не понятный человек как Владик Топалов.. береги себя", "Топалов улыбается так с тобой))" - считают подписчики.

Скриншот комментариев: (instagram.com/arseninakira)

Сами Тодоренко и Топалов никак не отреагировали на подозрения фанов.

Отметим, что 30-летняя уроженка Ростова-на-Дону Кира Арсенина в прошлом была профессиональной моделью. Сейчас она находится в отношениях с российским миллионером, однако его имя девушка держит в строгом секрете.

Фото: (instagram.com/arseninakira)

При этом она регулярно хвастается в соцсети, какую роскошную жизнь обеспечил ей любимый.

Фото: (instagram.com/arseninakira)

Напомним, муж Регины Тодоренко Влад Топалов шокировал сеть истощенным видом.

Мы также писали о том, что Регина Тодоренко назвала гигантскую цифру на весах после родов. Она призналась, что не могла остановиться и все время кушала мучное.

Ранее Тодоренко раскрыла причину, по которой скрывала беременность.

Видео: РБК-Украина