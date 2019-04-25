Надя Дорофєєва в стильному тренчі прокотилася по Парижу на самокаті (фото)

Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

Співачка разом з чоловіком досліджує французьку столицю

Надя Дорофєєва яскраво і цікаво проводить цю весну - співачка відсвяткувала свій день народження в Амстердамі, де разом з коханим чоловіком Володимиром Дантесом влаштувала яскраву фотосесію в місті і в полях тюльпанів, а зараз зоряна парочка насолоджується прогулянками по Парижу. До речі, там вони вже встигли зустрітися зі знаменитими друзями - Настею Каменських і Потапом, гімнасткою Лілією Подкопаєвою, бізнесменом Ігорем Дубинським і дизайнером Лерой Бородіною. Тепер же артистка показала, як вони пересуваються по столиці Франції.

Дорофєєва опублікувала на своїй сторінці в Instagram знімок, на якому вона зображена на тлі знаменитої Ейфелевої вежі. При цьому на співачці стильний бежевий тренч, а поруч з нею стоять два самоката. Щаслива зірка посилає на камеру повітряний поцілунок.

"Paris, je t'aime ! Відкриваю тебе по-новому", - прокоментувала вона публікацію.

Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

Шанувальники співачки поспішили залишити свої відгуки, відзначаючи, що Париж Наді дуже йде.

"Тут неможливо описати словами, наскільки ви гарні"

"Париж і Ти це щось неймовірне"

"Ти неймовірна!"

"Ти як завжди чарівна. Красуня, відкривай всі улюблені міста по-новому"

"Вау, я теж хотіла б покататися на самокаті"

"Паризький прцелуй від Дорофежки"

"Париж... Кава, краусани, вежа... Цікавий транспорт біля вас"

"Красуня)))))"

"до Речі, дуже вдалий кадр, людей ззаду особливо немає!)"

"Дві красуні на одному фото"

"Мадам"

Раніше Надя Дорофєєва спокусила апетитними формами, позуючи серед полів тюльпанів в Нідерландах.

Також ми писали про те, що нещодавно Дорофєєва показала шанувальникам зворушливе романтичне чорно-біле фото з чоловіком, зроблене на вулиці в Амстердамі.