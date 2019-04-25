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Надя Дорофєєва в стильному тренчі прокотилася по Парижу на самокаті (фото)

Lite » Новини шоу-бізнесу 25.04.2019 - 15:11
Надя Дорофєєва в стильному тренчі прокотилася по Парижу на самокаті (фото)
Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

Співачка разом з чоловіком досліджує французьку столицю

Надя Дорофєєва яскраво і цікаво проводить цю весну - співачка відсвяткувала свій день народження в Амстердамі, де разом з коханим чоловіком Володимиром Дантесом влаштувала яскраву фотосесію в місті і в полях тюльпанів, а зараз зоряна парочка насолоджується прогулянками по Парижу. До речі, там вони вже встигли зустрітися зі знаменитими друзями - Настею Каменських і Потапом, гімнасткою Лілією Подкопаєвою, бізнесменом Ігорем Дубинським і дизайнером Лерой Бородіною. Тепер же артистка показала, як вони пересуваються по столиці Франції.

Дорофєєва опублікувала на своїй сторінці в Instagram знімок, на якому вона зображена на тлі знаменитої Ейфелевої вежі. При цьому на співачці стильний бежевий тренч, а поруч з нею стоять два самоката. Щаслива зірка посилає на камеру повітряний поцілунок.

"Paris, je t'aime ! Відкриваю тебе по-новому", - прокоментувала вона публікацію.

Надя Дорофєєва в стильному тренчі прокотилася по Парижу на самокаті (фото)

Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

Шанувальники співачки поспішили залишити свої відгуки, відзначаючи, що Париж Наді дуже йде.

  • "Тут неможливо описати словами, наскільки ви гарні"
  • "Париж і Ти це щось неймовірне"
  • "Ти неймовірна!"
  • "Ти як завжди чарівна. Красуня, відкривай всі улюблені міста по-новому"
  • "Вау, я теж хотіла б покататися на самокаті"
  • "Паризький прцелуй від Дорофежки"
  • "Париж... Кава, краусани, вежа... Цікавий транспорт біля вас"
  • "Красуня)))))"
  • "до Речі, дуже вдалий кадр, людей ззаду особливо немає!)"
  • "Дві красуні на одному фото"
  • "Мадам"

Раніше Надя Дорофєєва спокусила апетитними формами, позуючи серед полів тюльпанів в Нідерландах.

Також ми писали про те, що нещодавно Дорофєєва показала шанувальникам зворушливе романтичне чорно-біле фото з чоловіком, зроблене на вулиці в Амстердамі.

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